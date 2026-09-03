Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

Νέα σεζόν, νέο τρόπαιο! Η Πάφος σήκωσε... ακόμη ένα, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία της το Super Cup, μετά τη νίκη της επί της Ομόνοιας με 1-0 στο στάδιο «Alphamega» στον αγώνα όπου κρινόταν ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Ο Λελέ στο 74ο λεπτό σκόραρε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, το πρώτο ημίχρονο της οποίας ήταν μοιρασμένο ενώ στο δεύτερο η ομάδα του Σα Πίντο κυριάρχησε μέχρι που εξαργύρωσε την υπεροχή της με το τέρμα του Βραζιλιάνου και ολοκλήρωσε το ματς με 15-4 «σκορ» στις τελικές προσπάθειες.

Αυτό είναι το τέταρτο τρόπαιο της Πάφου, όλα από το 2024 κι έπειτα (κύπελλο 2023/24, πρωτάθλημα 2024/25, κύπελλο 2025/26 και Super Cup 2026), ενώ με τη νίκη της στην τρίτη σερί παρουσία της σε αγώνα Super Cup έγινε η 12η διαφορετική ομάδα που το κατακτά. Από την άλλη, η πολυνίκης του θεσμού Ομόνοια παρέμεινε στα 17 τρόπαια, δεχόμενη την τρίτη σερί ήττα της στον θεσμό (τελευταία κατάκτηση το 2021, ηττήθηκε τις επόμενες δύο χρονιές).

Ντεμπούτο με τη φανέλα της Ομόνοιας έκαναν οι Μπράουερς και Τανάσε οι οποίοι πέρασαν στον αγώνα ως αλλαγή με την έναρξη της επανάληψης, μόλις μία και δύο μέρες αντίστοιχα μετά την ένταξή τους στο τριφύλλι.

Ο αγώνας

Με καλό ρυθμό αλλά σχεδόν καμία φάση κύλησε το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Είναι ενδεικτικό ότι, καμία αξιόλογη φάση κύλησε το πρώτο διάστημα της αναμέτρησης. Μάλιστα, αν εξαιρεθεί μια υποψία φάσης στο 18 λεπτό (όταν ο Λελέ δεν έπιασε καλά το σουτ) και ένα σουτ του Κίνα που κόντραρε (24΄), η πρώτη αξιόλογη φάση καταγράφηκε στο 42΄ με δυνατό σουτ του Μαγιαμπέλα που πέρασε μόλις έξω. Η Πάφος «απάντησε» με δύο δικές της ευκαιρίες, αμφότερες με τον Λελέ, καθώς αρχικά στο 45΄ μετά από γύρισμα του Ενγκαμαλέου δεν μπόρεσε προ του Κουλιμπαλί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ενώ μετά το κόρνερ αστόχησε με κεφαλιά.

Το δεύτερο μέρος είχε εντελώς διαφορετική εικόνα, με την Πάφο να κυριαρχεί και να πλησιάζει το γκολ σε αρκετές περιπτώσεις: το σουτ του Σούνιτς (54΄) κόντραρε και πέρασε έξω, η κεφαλιά του Λουίζ (55΄) και το σουτ του Ιωάννου (59΄) για λίγο δεν βρήκαν στόχο, ενώ ο Λελέ στο 64΄ «άγγιξε» το 1-0, με το σουτ του να σταματά στο δοκάρι! Δευτερόλεπτα αργότερα η Ομόνοια απάντησε στη μεγάλη φάση της Πάφου με τη δική της μεγάλη ευκαιρία, με τον Μαγιαμπέλα να πλασάρει από ευνοϊκή θέση και τον Μαγιέσκι να σώζει, ωστόσο, η Πάφος εντέλει εξαργύρωσε την υπεροχή της, ανοίγοντας το σκορ στο 74΄ με τον Λελέ, ο οποίος μετά από ωραία συνεργασία με τον Ενγκαμαλέου και γύρισμα του τελευταίου, πλάσαρε από κοντά για το 1-0. Η Ομόνοια προσπάθησε να βρει το γκολ που θα έστελνε τον αγώνα στα πέναλτι, όμως τη μεγαλύτερη ευκαιρία την είχε η Πάφος με τον Άντερσον που στο 88΄ από πλεονεκτική θέση αστόχησε.

H εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90+5΄ Κίτρινη κάρτα στον Εβάντρο.

90+3΄ Κίτρινη κάρτα στον Κουλιμπαλί.

90+2΄ Κίτρινη κάρτα στον Σούνιτς.

-Πέντε λεπτά οι καθυστερήσεις.

90' Ζάγκε στη θέση του Ενγκαμαλέου.

88' Τρομερή ευκαιρία για την Πάφο με τον Άντερσον από ευνοϊκή θέση να πλασάρει μόλις έξω!

82' Σέμα αντί Ιωάννου, Άντερσον αντί Λελέ και Γκούγκα αντί Κίνα.

82' Kίτρινη στον Μπεργκ.

80' Κίτρινη κάρτα στον Λελέ.

78' Σουτ του Μπρούνο, έξω.

78' Κίτρινη κάρτα στον Ντουβέρν.

74' ΓΚΟΛ, 1-0 η Πάφος με τον Λελέ! Με κοντινό πλασέ μετά από γύρισμα του Ενγκαμαλέου.

67' Εβάντρο και Κακουλλής στις θέσεις των Μαγιαμπέλα και Ντιονί.

65' Κίτρινη κάρτα στον Μπάλκοβτς.

64' Απαντά η Ομόνοια με ευκαιρία, απέκρουσε ο Μαγιέσκι σε πλασέ του Μαγιαμπέλα με τη μία μετά από γύρισμα του Μπάκοβετς!

64' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με συρτό σουτ του Λελέ στο δοκάρι!

61' Κίτρινη κάρτα στον Ενγκαμαλέου.

59' Μακρινό σουτ του Ιωάννου, λίγο έξω.

55' Νέα φάση για την παφιακή ομάδα με κεφαλιά του Λουίζ, έξω.

54' Ευκαιρία για την Πάφο με σουτ του Σούνιτς, κόντραρε κι έξω.

46' Διπλό ντεμπούτο στην Ομόνοια, Μπράουερς και Τανάσε αντί Ανδρέου και Τάνκοβιτς.

Δεύτερο ημίχρονο

45+1' Κεφαλιά του Λελέ, έξω!

45' Ευκαιρία και για την Πάφο μετά από γύρισμα του Ενγκαμαλέου, ο Λελέ δεν μπόρεσε προ του Κουλιμπαλί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

42' Καλή φάση για την Ομόνοια με μακρινό δυνατό σουτ του Μαγιαμπέλα, μόλις πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

32' Κίτρινη κάρτα στον Σίμιτς.

31' Ο Μπάλκοβετς επιχείρησε το σουτ έξω από την περιοχή, χτύπησε η μπάλα σε αμυνόμενο και έφυγε κόρνερ

28' Σουτ του Κίνα, κάπου χτυπάει η μπάλα και πάει ελάχιστα έξω σε κόρνερ.

18' Μπαλιά του Μπρούνο για τον Λελέ, δεν μπόρεσε ο τελευταίος να πιάσει το σουτ στην κίνηση.

15' Κίτρινη κάρτα στον Ιωάννου.

-Χωρίς αξιόλογη φάση το πρώτο δεκάλεπτο, με την Ομόνοια να έχει δημιουργήσει μια-δυο προϋποθέσεις, χωρίς να απειλήσει.

8' Κίτρινη κάρτα στον Ντράγκομιρ.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Π. Ανδρέου (46΄ Μπράουερς), Τάνκοβιτς (46΄ Τανάσε), Μοντνόρ (75΄ Χατζηγιοβάνης), Μαγιαμπέλα (67΄ Εβάντρο), Ντιονί (67΄ Κακουλλής).

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Λουίζ, Γκολντάρ, Ν. Ιωάννου (82΄ Σέμα), Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κίνα (82΄ Γκούγκα), Ενγκαμαλέου (90΄ Ζάγκε), Λελέ (82΄ Άντερσον).

ΣΚΟΡΕΡ: - / 74΄ Λελέ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 32΄ Σίμιτς, 65΄ Μπάλκοβετς, 78΄ Ντουβέρν, 82΄ Μπεργκ (προπονητής), 90+3΄ Κουλιμπαλί, 90+5΄ Εβάντρο / 8΄ Ντράγκομιρ, 15΄ Ιωάννου, 61΄ Ενγκαμαλέου, 80΄ Λελέ, 90+2΄ Σούνιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοδούλου Ιωάννης

Βοηθοί διαιτητές: Παύλος Γεωργίου, Πέτρος Πέτρου

4ος Διαιτητής: Κυριάκος Αθανασίου

VAR: ΑνδρέαςΤεχράνυ

AVAR: Μενέλαος Αντωνίου

Παρατηρητής: Κώστας Καπιτανής