ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

F1: Ο Νόρις λάνσαρε τη δική του αγωνιστική ομάδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Ο πρωταθλητής της Formula 1, Λάντο Νόρις, δημιούργησε την LN4 Fusion και επενδύει έμπρακτα στην επόμενη γενιά οδηγών.

Ο Λάντο Νόρις περνά και στην άλλη πλευρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημιουργώντας τη δική του αγωνιστική ομάδα και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα υποστήριξης νέων οδηγών. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, μόλις στα 26 του χρόνια, ένωσε τις δυνάμεις του με τη βρετανική Fusion Motorsport για τη δημιουργία της LN4 Fusion, η οποία θα ξεκινήσει την αγωνιστική της δραστηριότητα το 2027.

Το σχέδιο ξεπερνά τα όρια μιας απλής ομάδας. Η LN4 Fusion θα αγωνιστεί στην ιταλική Formula 4, στο FIA Formula Regional European Championship και στη Formula 3, ενώ έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στη Formula 2. Παράλληλα, ο οδηγός της McLaren δημιούργησε το πλήρως χρηματοδοτούμενο LN4 Legacy Programme, με στόχο να βοηθήσει ταλαντούχους οδηγούς που δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να ακολουθήσουν τον ιδιαίτερα δαπανηρό δρόμο προς τη Formula 1.

Από τη Formula 4 μέχρι τη Formula 2

Η LN4 Fusion απέκτησε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία της AIX Racing, μαζί με τη θέση της στη Formula 3 για τη σεζόν του 2027. Οι συμμετοχές στην ιταλική Formula 4 και στη Formula Regional Europe έχουν επίσης επιβεβαιωθεί, δημιουργώντας μία αγωνιστική πυραμίδα που θα επιτρέπει στους οδηγούς να εξελίσσονται μέσα στην ίδια δομή.

Στη Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα δοκιμών με μονοθέσιο της βρετανικής Formula 4, με την ομάδα να εργάζεται για την εξασφάλιση μελλοντικής συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, η παρουσία στη Formula 2 δεν είναι ακόμη δεδομένη, καθώς θα εξαρτηθεί από την έγκριση της σχετικής αίτησης.

Επικεφαλής της αγωνιστικής λειτουργίας θα είναι ο Ρενέ Ροσίν, πρώην επικεφαλής της Prema και ένας από τους πλέον επιτυχημένους ανθρώπους των μικρότερων κατηγοριών, με περισσότερους από 40 τίτλους. Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Prema, Γκιγιόμ Καπιέτο, αναλαμβάνει αγωνιστικός διευθυντής, ενώ ο Νταν Ρίτσαρντς θα έχει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Η ευρωπαϊκή βάση της ομάδας θα βρίσκεται στην περιοχή του Βένετο στην Ιταλία. Τη δραστηριότητα στη Μεγάλη Βρετανία και το πρόγραμμα της βρετανικής Formula 4 θα επιβλέπει ο επί σειρά ετών επικεφαλής της Fusion Motorsport, Νταν Χέιζελγουντ, από τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κέιμπριτζσαϊρ.

Ο Νόρις εξήγησε ότι η LN4 Fusion δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους ανερχόμενους οδηγούς ένα ανταγωνιστικό αλλά και κατάλληλο περιβάλλον εξέλιξης.

«Ήμουν πολύ τυχερός που είχα καταπληκτικούς ανθρώπους γύρω μου σε όλη την καριέρα μου. Γνωρίζω ότι για να φτάσεις στη Formula 1 χρειάζεσαι πολύ περισσότερα από ταλέντο. Χρειάζεσαι τους σωστούς ανθρώπους, την κατάλληλη υποστήριξη και τις σωστές ευκαιρίες την κατάλληλη στιγμή», ανέφερε.

Ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα οδηγών

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου είναι το LN4 Legacy Programme. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο και πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα οδηγών, το οποίο υποστηρίζεται προσωπικά από τον Νόρις και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της ADD Management.

Επικεφαλής του προγράμματος θα είναι ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Alpine, Τζούλιαν Ράουζ. Η πρωτοβουλία θα αναζητά ταλαντούχους οδηγούς από τα πρώτα στάδια της καριέρας τους και θα τους παρέχει οικονομική υποστήριξη, καθοδήγηση, προπόνηση και βοήθεια στη διαχείριση της επαγγελματικής τους πορείας.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡAUTO MOTO

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανησυχία της Euroleague για το Supercup στο Άμπου Ντάμπι!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Λαμπόρντ είναι ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης

Super League

|

Category image

Αποχώρηση-έκπληξη: Ο Γιορέντε αποσύρεται από την εθνική Ισπανίας στα 31 του ως παγκόσμιος πρωταθλητής

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Ο Ταμπόρδα «ξεμπλόκαρε» τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί στο κύπελλο

Super League

|

Category image

Καραλής: «Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, μπορεί να χάσω»!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρελό deal για Μαρτινέλι, στην Αλ Χιλάλ με 70 εκατ. ευρώ

Premier League

|

Category image

Ξεσάλωσε ο Σα Πίντο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Νέο τζακ-ποτ στο Τζόκερ, οι αριθμοί που κληρώθηκαν

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα του Super Cup και η απονομή στην Πάφο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μοράις: «Κάναμε φανταστικό παιχνίδι - Είναι ωραίο να κερδίζεις τρόπαια»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μπεργκ: «Δεν παίξαμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο» - Τι είπε για έξτρα μεταγραφή

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

BINTEO: Απόλυτο στους τίτλους… από τα θεωρεία!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καλόμαθε στα τρόπαια η Πάφος, σήκωσε και το Super Cup!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το γκολ της Πάφος FC και το πέναλτι που ζήτησε η Ομόνοια προηγουμένως

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σημαντική άνοδος για Τσιτσιπά στο ATP ranking μετά την πρόκριση στον 3ο γύρο του US Open

Τένις

|

Category image

Διαβαστε ακομη