F1: Ο Νόρις λάνσαρε τη δική του αγωνιστική ομάδα

Ο Λάντο Νόρις περνά και στην άλλη πλευρά του μηχανοκίνητου αθλητισμού, δημιουργώντας τη δική του αγωνιστική ομάδα και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα υποστήριξης νέων οδηγών. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, μόλις στα 26 του χρόνια, ένωσε τις δυνάμεις του με τη βρετανική Fusion Motorsport για τη δημιουργία της LN4 Fusion, η οποία θα ξεκινήσει την αγωνιστική της δραστηριότητα το 2027.

Το σχέδιο ξεπερνά τα όρια μιας απλής ομάδας. Η LN4 Fusion θα αγωνιστεί στην ιταλική Formula 4, στο FIA Formula Regional European Championship και στη Formula 3, ενώ έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στη Formula 2. Παράλληλα, ο οδηγός της McLaren δημιούργησε το πλήρως χρηματοδοτούμενο LN4 Legacy Programme, με στόχο να βοηθήσει ταλαντούχους οδηγούς που δεν διαθέτουν τους οικονομικούς πόρους για να ακολουθήσουν τον ιδιαίτερα δαπανηρό δρόμο προς τη Formula 1.

Από τη Formula 4 μέχρι τη Formula 2

Η LN4 Fusion απέκτησε επιλεγμένα περιουσιακά στοιχεία της AIX Racing, μαζί με τη θέση της στη Formula 3 για τη σεζόν του 2027. Οι συμμετοχές στην ιταλική Formula 4 και στη Formula Regional Europe έχουν επίσης επιβεβαιωθεί, δημιουργώντας μία αγωνιστική πυραμίδα που θα επιτρέπει στους οδηγούς να εξελίσσονται μέσα στην ίδια δομή.

Στη Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα δοκιμών με μονοθέσιο της βρετανικής Formula 4, με την ομάδα να εργάζεται για την εξασφάλιση μελλοντικής συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Αντίθετα, η παρουσία στη Formula 2 δεν είναι ακόμη δεδομένη, καθώς θα εξαρτηθεί από την έγκριση της σχετικής αίτησης.

Επικεφαλής της αγωνιστικής λειτουργίας θα είναι ο Ρενέ Ροσίν, πρώην επικεφαλής της Prema και ένας από τους πλέον επιτυχημένους ανθρώπους των μικρότερων κατηγοριών, με περισσότερους από 40 τίτλους. Ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Prema, Γκιγιόμ Καπιέτο, αναλαμβάνει αγωνιστικός διευθυντής, ενώ ο Νταν Ρίτσαρντς θα έχει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου.

Η ευρωπαϊκή βάση της ομάδας θα βρίσκεται στην περιοχή του Βένετο στην Ιταλία. Τη δραστηριότητα στη Μεγάλη Βρετανία και το πρόγραμμα της βρετανικής Formula 4 θα επιβλέπει ο επί σειρά ετών επικεφαλής της Fusion Motorsport, Νταν Χέιζελγουντ, από τις εγκαταστάσεις της ομάδας στο Κέιμπριτζσαϊρ.

Ο Νόρις εξήγησε ότι η LN4 Fusion δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους ανερχόμενους οδηγούς ένα ανταγωνιστικό αλλά και κατάλληλο περιβάλλον εξέλιξης.

«Ήμουν πολύ τυχερός που είχα καταπληκτικούς ανθρώπους γύρω μου σε όλη την καριέρα μου. Γνωρίζω ότι για να φτάσεις στη Formula 1 χρειάζεσαι πολύ περισσότερα από ταλέντο. Χρειάζεσαι τους σωστούς ανθρώπους, την κατάλληλη υποστήριξη και τις σωστές ευκαιρίες την κατάλληλη στιγμή», ανέφερε.

Ένα πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα οδηγών

Το δεύτερο σκέλος του σχεδίου είναι το LN4 Legacy Programme. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο και πλήρως χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα οδηγών, το οποίο υποστηρίζεται προσωπικά από τον Νόρις και θα λειτουργεί υπό τη διαχείριση της ADD Management.

Επικεφαλής του προγράμματος θα είναι ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Alpine, Τζούλιαν Ράουζ. Η πρωτοβουλία θα αναζητά ταλαντούχους οδηγούς από τα πρώτα στάδια της καριέρας τους και θα τους παρέχει οικονομική υποστήριξη, καθοδήγηση, προπόνηση και βοήθεια στη διαχείριση της επαγγελματικής τους πορείας.

gazzetta.gr