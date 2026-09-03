Ομόνοια: Οι 11 του Μπεργκ για το Super Cup

Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς διεκδικεί η Ομόνοια η οποία αντιμετωπίζει την Πάφο στο στάδιο «Alphamega» για το Super Cup ψάχνοντας το 18ο της τρόπαιο.

Με πολλές αλλαγές η ενδεκάδα που επέλεξε ο Χένινγκ Μπεργκ σε σύγκριση με το αρχικό του σχήμα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς διατήρησε μόλις τρεις, τους Σίμιτς, Ανδρέου και Μαγιαμπέλα.

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας: Φαμπιάνο, Ντουβέρν, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Μάριτς, Π. Ανδρέου, Τάνκοβιτς, Μοντνόρ, Μαγιαμπέλα, Ντιονί.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Καμίνσκι, Μιχαήλ, Κακουλλή, Χατζηγιοβάνη, Εβάντρο, Τανάσε, Μπράουερς, Οντουμπάτζο, Σάτκα, Νεγκό, Χρίστου και Κωνσταντινίδης.