Ο Χιου Τζάκμαν θέλει τη Νόριτς και ετοιμάζεται για… μονομαχία με τον Ρέινολντς!

Από τη μεγάλη οθόνη στα αγγλικά γήπεδα και από το Χόλιγουντ σε μια ποδοσφαιρική κόντρα που θα μπορούσε κάλλιστα να αποτελεί σενάριο ταινίας. Ο Χιου Τζάκμαν αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού στη Νόριτς, μια εξέλιξη που, εφόσον ολοκληρωθεί, θα τον φέρει απέναντι στον στενό του φίλο και συμπρωταγωνιστή του στο «Deadpool & Wolverine», Ράιαν Ρέινολντς.

Ο 57χρονος Αυστραλός ηθοποιός δεν έκρυψε ποτέ τη συμπάθειά του για τα «Καναρίνια». Ο δεσμός του με τη Νόριτς έχει οικογενειακές ρίζες, καθώς η μητέρα του κατάγεται από την πόλη, και πλέον ο Τζάκμαν εμφανίζεται έτοιμος να μετατρέψει αυτή τη συναισθηματική σχέση σε επιχειρηματική.

«Με ενδιαφέρει πάρα πολύ και αυτή τη στιγμή συζητάμε γι’ αυτό», αποκάλυψε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να εμπλακεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Η ιστορία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της εντυπωσιακής πορείας της Ρέξαμ υπό την ιδιοκτησία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένι. Οι δύο ηθοποιοί ανέλαβαν τον ουαλικό σύλλογο και τον μετέτρεψαν σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά success stories των τελευταίων ετών.

Με τρεις διαδοχικές ανόδους από το 2022 έως το 2025, η Ρέξαμ εκτοξεύτηκε από τη National League στη Championship και πλέον κοιτάζει ακόμη ψηλότερα, με μεγάλο όνειρο την άνοδο στην Premier League.

Τώρα, όμως, ο Ρέινολντς μπορεί να αποκτήσει έναν πολύ γνώριμο αντίπαλο. Ο Τζάκμαν έχει ήδη επισκεφθεί το «Carrow Road» και δεν κρύβει την αισιοδοξία του για τη φετινή Νόριτς. Μάλιστα, προχώρησε και σε μια τολμηρή πρόβλεψη: θεωρεί ότι τόσο τα «Καναρίνια» όσο και η Ρέξαμ μπορούν να πανηγυρίσουν την άνοδο μέσα στην ίδια σεζόν. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο διάσημος ηθοποιός έχει την ευκαιρία να εμπλακεί ιδιοκτησιακά στη Νόριτς.

gazzetta.gr