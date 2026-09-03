«Ζωντανό» Super Cup!

Τα τελευταία χρόνια συνηθίσαμε τις πλείστες φορές οι αγώνες Super Cup να διεξάγονται χωρίς πολύ κόσμο και με... μουδιασμένες εξέδρες, ωστόσο, στο Ομόνοια-Πάφος στο στάδιο «Alphamega» η φάση είναι... αλλιώς.

Πράσινοι και γαλάζιοι οπαδοί έδωσαν βροντερά το παρών τους, ενώ δημιούργησαν όμορφη ατμόσφαιρα, δίνοντας ζωντάνια στο παιχνίδι το οποίο θυμίζει όντως... ντέρμπι και δη ματς που δίνει τίτλο και όχι «φιλικό» όπως αρκετές φορές θυμίζουν τα Super Cup.