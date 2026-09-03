Πάφος: Η ενδεκάδα του Σα Πίντο για τον πρώτο τίτλο

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς και το πρώτο Super Cup στην ιστορία της διεκδικεί η Πάφος η οποία αντιμετωπίζει την Ομόνοια στο στάδιο «Alphamega» (19:30).

Ο προπονητής της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο προχώρησε σε πέντε αλλαγές στο αρχικό του σχήμα εν συγκρίσει με την ενδεκάδα που παρέταξε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Συγκεκριμένα oι Μπρούνο, Λουίζ, Γκολντάρ, Σούνιτς και Λελέ πήραν τις θέσεις των Ζαγκουέ, Μαέ, Σέμα, Γκούγκα και Άντερσον.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Λουίζ, Γκολντάρ, Ν. Ιωάννου, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Κίνα, Ενγκαμαλέου, Λελέ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παπαστυλιανού, Πέτρου, Ζαγκουέ, Μαέ, Γκούγκα,Σέμα, Άντερσον, Μπίελ, Μιχαήλ, Εύζωνα, Κάης και Κ. Ιωάννου