Ανακοίνωσε Πατράο από τηλεοράσεως η Πάφος

Οριστικά παίκτης της Πάφου είναι ο Αφόνσο Πατράο.

Όπως ενημέρωσε ο Χάρης Θεοχάρους μιλώντας στον Alpha πριν από την έναρξη του αγώνα με την Ομόνοια για το Super Cup, ο 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός έχει ήδη υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και υπογράψει το συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της Πάφου, η μεταγραφή του Πατράο, ο οποίος μέχρι το 2025 ανήκε στην Μπράγκα και το πρώτο μισό του τρέχοντος έτους έπαιξε στη βελγική Βέστερλο (11 συμμετοχές, ένα γκολ), αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως αύριο Παρασκευή (4/9).