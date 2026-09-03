Δημητρίου για τους νέους και η... πάσα στον Μπεργκ

Την παρουσία των Τανάσε και Μπράουερς στην αποστολή της Ομόνοιας και το κατά πόσο αυτή σημαίνει ότι ενδέχεται να αγωνιστούν κλήθηκε να σχολιάσει ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, Ανδρέας Δημητρίου, στις δηλώσεις του στον Alpha πριν από την έναρξη του αγώνα με την Πάφο για το Super Cup.

«Από αγωνιστικής πλευράς είναι και οι δύο έτοιμοι, αγωνίζονταν στην ομάδα τους, έχουν αρκετά παιχνίδια» ανέφερε ο Δημητρίου και πρόσθεσε: «Αυτό που δεν έχουν ακόμη είναι την ομοιογένεια με το σύνολο, το να γνωρίζουν ακριβώς τη φιλοσοφία μας, τι θέλουμε να κάνουν στο γήπεδο, αυτά θα έρθουν σιγά-σιγά».

Ερωτηθείς, ακολούθως, εάν αναμένεται να προκύψει άλλη μεταγραφή μέχρι το τέλος του «παραθύρου», ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομόνοιας έδωσε... πάσα στον Μπεργκ, αναφέροντας ότι για τα θέματα αυτά θα τοποθετηθεί ο προπονητής μετά τον αγώνα συνεπώς μπαίνει «άνω τελεία».