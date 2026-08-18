Επιστροφή στη Βέρντερ Βρέμης για τον Φίλκρουγκ

Ο πολύπειρος Γερμανός επιθετικός θα φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας στην οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της καριέρας του και εντάσσεται στο ρόστερ της ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ.

Ο 33χρονος αγωνίστηκε στις ακαδημίες της Βέρντερ και στη συνέχεια της πορείας του μέτρησε 124 εμφανίσεις με 49 γκολ, πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2023 για να πάει στην Ντόρτμουντ. Έναν χρόνο αργότερα η Γουέστ Χαμ έδωσε 27 εκατ. για να τον αγοράσει από τους Βεστφαλούς, ενώ πέρασε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν στη Μίλαν.

Παράλληλα, έχει και 14 γκολ σε 24 παιχνίδια στα οποία έχει αγωνιστεί με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.

sport-fm.gr