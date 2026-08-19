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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Σέλτικ – Λίντσερ

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Stoiximan: Πληθώρα επιλογών στο Σέλτικ – Λίντσερ

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Η Stoiximan προσφέρει πληθώρα επιλογών για την αναμέτρηση της Σέλτικ με τη Λίντσερ, που θα διεξαχθεί απόψε στις 22:00, στο πλαίσιο των playoffs του Champions League. Το πρώτο παιχνίδι διεξάγεται στο Celtic Park της Γλασκώβης, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Στο τελικό αποτέλεσμα, η Σέλτικ παρουσιάζεται ως το φαβορί και προσφέρεται από τη Stoiximan στο 1.55. Η ισοπαλία βρίσκεται στα 4.10, ενώ ενδεχόμενη νίκη της Λίντσερ προσφέρεται στα 6.20.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά «Σκορ πολλαπλών επιλογών», όπου υπάρχουν αρκετές υψηλές αποδόσεις. Για νίκη της Σέλτικ με 1-0, 2-0 ή 3-0 η απόδοση βρίσκεται στα 2.82, ενώ τα σκορ 2-1, 3-1 ή 4-1 προσφέρονται στα 4.50.

Ακόμη ψηλότερα βρίσκονται τα 4-0, 5-0 ή 6-0 για τη Σέλτικ στα 15.00, ενώ τα 3-2, 4-2, 4-3 ή 5-1 προσφέρονται στα 14.50. Η επιλογή να κερδίσει η Σέλτικ με οποιοδήποτε άλλο σκορ φτάνει στα 50.00.

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Μεγάλες αποδόσεις συναντάμε και στα σενάρια νίκης της Λίντσερ. Τα 0-1, 0-2 ή 0-3 προσφέρονται στα 10.75, ενώ τα 1-2, 1-3 ή 1-4 βρίσκονται στα 14.00. Τα σκορ 2-3, 2-4, 3-4 ή 1-5 προσφέρονται στα 45.00.

Η μεγαλύτερη απόδοση στις συγκεκριμένες επιλογές αφορά τα 0-4, 0-5 ή 0-6 υπέρ της Λίντσερ, που εκτοξεύονται στα 450.00. Η ισοπαλία με γκολ προσφέρεται στα 5.10, ενώ το ενδεχόμενο να μην σημειωθεί κανένα γκολ βρίσκεται στα 9.50.

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