ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Λέφσκι πάει στην κόλαση αλλά στόχος είναι να την κάνουν να παγώσει»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Λέφσκι πάει στην κόλαση αλλά στόχος είναι να την κάνουν να παγώσει»

Ο Βούλγαρος δημοσιογράφος, Γιάνακι Ντιμιτρόφ μεταφέρει την εκτίμησή του για την ρεβάνς στην Αθήνα.

Την εκτίμησή του για την ρεβάς στην Αθήνα και τον βαθμό δυσκολίας αυτής για τη Λέφσκι κόντρα στην ΑΕΚ μεταφέρει ο Γιάνακι Ντιμιτρόφ σε άρθρο του σε βουλγαρική ιστοσελίδα.

Στην temasport.com επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι θα είναι μια αναμέτρηση στην κόλαση για την Λέφσκι με τους μπλε να έχουν στόχο να παγώσουν την κόλαση αυτή.

«Οι “μπλε” πηγαίνουν στην κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει», αναφέρει και προσθέτει σε άλλο σημείο…

«Η Λέφσκι θα χρειαστεί ακριβώς έναν κεραυνό στη ρεβάνς, προκειμένου να μπορέσει με κάποιον τρόπο να προκριθεί στην κύρια φάση του Champions League. Και αυτή είναι η κατάλληλη έκφραση, γιατί φάνηκε πως η ΑΕΚ είναι μια αρκετά ποιοτική ομάδα και διαθέτει πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου, με σημαντικό βάθος στο ρόστερ. Ναι, οι "μπλε" πηγαίνουν στην Κόλαση, αλλά ο στόχος τους είναι να την κάνουν να παγώσει.

Εκεί τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Οι γηπεδούχοι έχουν αυτοπεποίθηση, πιστεύουν στις δυνατότητές τους – έτσι θα αγωνιστούν, θα προσπαθήσουν να πιέσουν, να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο… Και για τη Λέφσκι θα δημιουργηθούν χώροι», καταλήγει…

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Super LeagueΕυρωπαικες Διοργανωσεις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βλέπει αδιέξοδο με Άλβαρες και στρέφεται σε Λαουτάρο η Μπαρτσελόνα

La Liga

|

Category image

Χάνει και τα δυο ματς με Μπραν ο Ζίβκοβιτς

Super League

|

Category image

Πολύ φαρμάκι, μα ήπιε και... νέκταρ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Φέρνει Κονατέ η Νέα Σαλαμίνα!

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Από πού έφθασαν οι 27 στον Αρχάγγελο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Αντιπρόεδρος της FIFA απέσυρε την εμπιστοσύνη του στον Ινφαντίνο

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Τεσσάρα για την ΑΕΛ στο φιλικό με την Ε.Ν Ύψωνα

ΑΕΛ

|

Category image

Προτάθηκε στην Μπαρτσελόνα ο Λιβάκοβιτς

La Liga

|

Category image

Με την ελπίδα για άλλη… εικόνα

ΑΕΚ

|

Category image

Τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού που ενδέχεται να χάσει ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Σα Πίντο: «Δέχομαι τον χαρακτηριστικό του φαβορί»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να προκριθούμε» - Καθησύχασε για Μαγιαμπέλα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου και χειρουργήθηκε ο Ναν

EUROLEAGUE

|

Category image

Ανανέωσε με τη Williams ο Σάινθ με «χρυσό» συμβόλαιο

AUTO MOTO

|

Category image

«Βόμβες» στη FIFA πριν τις εκλογές: «Αυτοκαταστροφή» για τον Ινφαντίνο - «Έχασε την εμπιστοσύνη μου» λέει αντιπρόεδρος της FIFA

[Homepage Ζώνες]

|

Category image

Διαβαστε ακομη