ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε και τον τίτλο η Κόβεντρι, οριστικός ο υποβιβασμός της Λέστερ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σώθηκε και… περιμένει η Γουέστ Μπρομ!

Η Κόβεντρι, μερικές μέρες μετά την εξασφάλιση της ανόδου στην Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από 25 χρόνια, πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 5-1 επί της Πόρτσμουθ. Η Λέστερ βιώνει πρωτόγνωρη ποδοσφαιρική θλίψη και υποβιβάστηκε στη LeagueOne, σώθηκε και περιμένει την απόφαση για πιθανή τιμωρία αφαίρεσης βαθμών η Γουέστ Μπρομ!   

Η 44η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ έστεψε και μαθηματικά Πρωταθλήτρια την Κόβεντρι για να συνδυάσει με κούπα τη μεγάλη επιστροφή της στην Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από το 2001. 

Οι Sky Blues του Λάμπαρντ μετά το 1-1 και την επισημοποίηση της ανόδου στην έδρα της Μπλάκμπερν την περασμένη εβδομάδα, έκαναν πάρτι τίτλου μπροστά στον κόσμο τους και έφτασαν στο τελικό 5-1 επί της Πόρτσμουθ. 

Η Λέστερ, από την άλλη, για πρώτη φορά στην ιστορία της βιώνει διαδοχικούς υποβιβασμούς και θα βρεθεί μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά της ύπαρξής της στην τρίτη κατηγορία. Κι όλα αυτά, στη συμπλήρωση 10ετίας από το πιο μαγικό πρωτάθλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, εκείνο του 2016 με τον Ρανιέρι, τον Βάρντι, τον Μαχρέζ, τον Φουχς και τα άλλα παιδιά…

Οι «αλεπούδες» παρά την προσωρινή ανατροπή μέσα σε δυο λεπτά με την έναρξη του δεύτερου μέρους, τελικά έμειναν στο 2-2 με τη Χαλ και αποχαιρέτησαν…

Η Γουέστ Μπρομ από την πλευρά της κατάφερε να επιβεβαιώσει και μαθηματικά την παραμονή της στην Τσάμπιονσιπ με το 3-0 επί της Γουότφορντ. Αυτό το αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο χορτάρι, κρατά τους «baggies» στην κατηγορία, όμως, απομένει ακόμα η τιμωρία που ενδεχομένως να επιβληθεί στο κλαμπ για παράβαση οικονομικών κανονισμών και ίσως υπάρξει αφαίρεση βαθμών, οπότε η ομάδα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής. 

Πέρασε από το Στόουκ με το 3-1 η Μίλγουολ και συνεχίζει να ελπίζει για τη δεύτερη θέση και την απευθείας άνοδο, ωστόσο, η 3η Ίπσουϊτς είναι στο -3 με δυο ματς λιγότερα. 

Η Σαουθάμπτον που επίσης διεκδικεί τη 2η θέση, έμεινε στο 2-2 με την Μπρίστολ Σίτι κι έχασε μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στο -1 από τη δυάδα. Ξανά στη ζώνη των Playoffs η Ρέξαμ με το 1-0 στην έδρα της Όξφορντ Γιουνάιτεντ. 

England365.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με... οδηγό τον Χάαλαντ «πάτησε» κορυφή η Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η τελευταία... εκκρεμότητα της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο λόγος της έντασης με Γκαρσία - Απολογίες από Λοσάδα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Προσφορά στο τραπέζι για τον Λεβαντόφσκι από τη Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπρέικ στη Λεμεσό ο Κεραυνός και έκανε το 1-1 στη σειρά με την ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Περνά καλά όταν το συναντά

ΑΕΚ

|

Category image

Το πίστευε ο Μαρτίνς, αλλά λογάριαζε χωρίς Οτσόα...

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Λοσάδα: «Ευτυχώς ο Ασουνσάο έβαλε αυτό το εκπληκτικό γκολ και πιστεύω έφερε δικαιοσύνη το παιχνίδι»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μεγάλη ένταση με Πάμπλο Γκαρσία στο φινάλε!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του Απόλλωνα στο ντέρμπι

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ξέσπασμα Σταφυλίδη: «Ό,τι πάει στην εστία μας, είναι γκολ»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Έξαλλος Γκαρσία: «Βρες και ρώτα τον Μαρκίνιος, δική μου υπαιτιότητα που χάσαμε, θα περάσουμε στον επαναληπτικό»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τεσσάρα και Απολλωνίστικο κουμάντο στη ματσάρα του «Αλφαμέγα»!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πρωταθλήτρια η Αναγέννηση Δερύνειας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Πλήγμα στη Γερμανία: Χάνει οριστικά το Μουντιάλ ο Γκνάμπρι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη