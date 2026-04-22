Πήρε και τον τίτλο η Κόβεντρι, οριστικός ο υποβιβασμός της Λέστερ

Η Κόβεντρι, μερικές μέρες μετά την εξασφάλιση της ανόδου στην Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από 25 χρόνια, πανηγύρισε και την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά το 5-1 επί της Πόρτσμουθ. Η Λέστερ βιώνει πρωτόγνωρη ποδοσφαιρική θλίψη και υποβιβάστηκε στη LeagueOne, σώθηκε και περιμένει την απόφαση για πιθανή τιμωρία αφαίρεσης βαθμών η Γουέστ Μπρομ!

Η 44η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ έστεψε και μαθηματικά Πρωταθλήτρια την Κόβεντρι για να συνδυάσει με κούπα τη μεγάλη επιστροφή της στην Πρέμιερ Λιγκ έπειτα από το 2001.

Οι Sky Blues του Λάμπαρντ μετά το 1-1 και την επισημοποίηση της ανόδου στην έδρα της Μπλάκμπερν την περασμένη εβδομάδα, έκαναν πάρτι τίτλου μπροστά στον κόσμο τους και έφτασαν στο τελικό 5-1 επί της Πόρτσμουθ.

Η Λέστερ, από την άλλη, για πρώτη φορά στην ιστορία της βιώνει διαδοχικούς υποβιβασμούς και θα βρεθεί μόλις για δεύτερη φορά στα χρονικά της ύπαρξής της στην τρίτη κατηγορία. Κι όλα αυτά, στη συμπλήρωση 10ετίας από το πιο μαγικό πρωτάθλημα σε ολόκληρο τον κόσμο, εκείνο του 2016 με τον Ρανιέρι, τον Βάρντι, τον Μαχρέζ, τον Φουχς και τα άλλα παιδιά…

Οι «αλεπούδες» παρά την προσωρινή ανατροπή μέσα σε δυο λεπτά με την έναρξη του δεύτερου μέρους, τελικά έμειναν στο 2-2 με τη Χαλ και αποχαιρέτησαν…

Η Γουέστ Μπρομ από την πλευρά της κατάφερε να επιβεβαιώσει και μαθηματικά την παραμονή της στην Τσάμπιονσιπ με το 3-0 επί της Γουότφορντ. Αυτό το αποτέλεσμα, τουλάχιστον στο χορτάρι, κρατά τους «baggies» στην κατηγορία, όμως, απομένει ακόμα η τιμωρία που ενδεχομένως να επιβληθεί στο κλαμπ για παράβαση οικονομικών κανονισμών και ίσως υπάρξει αφαίρεση βαθμών, οπότε η ομάδα μπαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Πέρασε από το Στόουκ με το 3-1 η Μίλγουολ και συνεχίζει να ελπίζει για τη δεύτερη θέση και την απευθείας άνοδο, ωστόσο, η 3η Ίπσουϊτς είναι στο -3 με δυο ματς λιγότερα.

Η Σαουθάμπτον που επίσης διεκδικεί τη 2η θέση, έμεινε στο 2-2 με την Μπρίστολ Σίτι κι έχασε μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στο -1 από τη δυάδα. Ξανά στη ζώνη των Playoffs η Ρέξαμ με το 1-0 στην έδρα της Όξφορντ Γιουνάιτεντ.

