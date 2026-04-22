Βρήκε τον νέο του προπονητικό σταθμό ο Κετσπάγια

Μια ανάσα από τη νέα του ποδοσφαιρική στέγη βρίσκεται ο Τιμούρ Κετσπάγια.

Μετά το άδοξο τέλος με την Ανόρθωση, από την οποία αποχώρησε αρχές Φεβρουαρίου, ο Γεωργιανός τεχνικός θα αναλάβει εκτός απροόπτου τη Ντιναμό Τιφλίδας. Μάλιστα, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα εργαστεί στην πατρίδα του.

Τι αναφέρουν τα γεωργιανά Μέσα: «Σύμφωνα με το Geo Team, ο Τιμούρ Κετσπάγια θα γίνει ο νέος προπονητής της Ντιναμό Τιφλίδας.

Αφού δεν κατάφερε να κερδίσει για 7ο συνεχόμενο αγώνα στο National League, η Ντιναμό θα λύσει τη συνεργασία της με τον Βλαντιμίρ Κακασβίλι.

Ο θρυλικός παίκτης της Ντιναμό επιστρέφει στην πατρίδα του και θα εργαστεί για πρώτη φορά στο γεωργιανό πρωτάθλημα.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια προπονούσε την Ανόρθωση για τρίτη θητεία (2025-26), και πριν από αυτήν, ήταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας Κύπρου (2022-24). Ο πρώην προπονητής της εθνικής ομάδας της Γεωργίας δεν έχει προπονήσει ποτέ ομάδα της Γεωργίας».