Φορτούνης: Αποχωρεί από την Αλ Καλίτζ

Φουντώνουν τα σενάρια για Ολυμπιακό

Ο Κώστας Φορτούνης ετοιμάζεται να κλείσει το κεφάλαιο της παρουσίας του στην Αλ Καλίτζ, καθώς όλα δείχνουν πως δεν θα συνεχίσει στη Σαουδική Αραβία και μετά το τέλος της σεζόν.

Όπως τονίζει δημοσιογράφος από τη Σαουδική Αραβία, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός δεν έχει πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίος εκπνέει στο τέλος της σεζόν, παρά τις προσπάθειες της ομάδας να τον κρατήσει με νέα πρόταση. Η επιθυμία του πρώην αρχηγού του Ολυμπιακού για επιστροφή στην Ελλάδα είναι δεδομένη.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται ως ο πλέον ισχυρός υποψήφιος για να τον επανεντάξει στο δυναμικό του. Οι «ερυθρόλευκοι» παρακολουθούν στενά την υπόθεση και όλα δείχνουν πως, μόλις ολοκληρωθεί η συνεργασία του με την Αλ Καλίτζ, ο Φορτούνης θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής.

