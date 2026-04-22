Με ασπίδα για τον 3ο σερί

Έχει καλή ασπίδα η Πάφος FC μετά το 2-1 του πρώτου αγώνα στη Λεμεσό και το απόγευμα (17:00) στην έδρα της, καλείται να το διαφυλάξει απέναντι στην ΑΕΛ. Εφόσον το πράξει, τότε για τρίτη σερί σεζόν, θα βρεθεί στον τελικό του κυπέλλου Coca-Cola, εκεί όπου θα κυνηγήσει το 2ο της τρόπαιο στον εν λόγω θεσμό. Το πήρε κόντρα στην Ομόνοια και τον έχασε στα πέναλτι από την ΑΕΚ.

Άλλωστε μπορεί να αποτελέσει και το… διαβατήριο ώστε να βρεθεί στην Ευρώπη αφού με -4 από τη 2η και 3η θέση, δεν είναι υπέρ της τα δεδομένα. Ουσιαστικά, όντας ποιοτικότερη ομάδα, είναι στα δικά της πόδια, όμως η αλήθεια είναι πως, δεν έχει και τα καλύτερα πατήματα το τελευταίο διάστημα. Στο πρωτάθλημα μετρά τέσσερις αγώνες χωρίς νίκη, εκ των οποίων οι τρεις είναι ισοπαλίες.

Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει, αλλά δεν παρουσιάζει ούτε καλή εικόνα. Φυσικά, το τελευταίο που ενδιαφέρει είναι η εμφάνιση, όμως αν συνοδευτεί μία καλή παρουσία με πρόκριση, τότε άπαντες θα πιστέψουν ξανά στις δυνατότητες της ομάδας. Οι παίκτες είναι οι ίδιοι που μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου είχαν πολύ καλή παρουσία σε Κύπρο και Ευρώπη. Με τον Άλμπερτ Θελάδες ωστόσο στον πάγκο, δεν συνεχίστηκε η καλή πορεία και τόσο η Πάφος FC όσο και ο Ισπανός τεχνικός είναι υπό έντονη πίεση. Μη πρόκριση, ασφαλώς και όλα θα είναι πιθανά για το μέλλον του στον πάγκο, παρόλο που έχει συμβόλαιο.

Το θετικό για την τεχνική ηγεσία είναι πως όλοι οι παίκτες που είχαν προβλήματα, είναι έτοιμοι να βοηθήσουν. Δηλαδή οι Νταβίντ Λουίζ, Όρσιτς, Κίνα και Νεόφυτος Μιχαήλ. Καλά μετά από ένα τρίμηνο είναι και ο Γκολντάρ ο οποίος όμως έχει αρκετή αποχή και σίγουρα δεν θα ξεκινήσει βασικός.

Σε αυτή την προσπάθεια για πρόκριση, αναμένονται πάνω από 3000 φίλοι της ομάδας. Δεν είναι τόσο βοηθητική η ώρα, αφού το ματς είναι ορισμένο στις 17:00. Eίναι και η απογοήτευση ένας ανασταλτικός παράγοντας, ωστόσο πρέπει να μείνει στην άκρη αφού τώρα είναι που πρέπει να στηριχθούν οι παίκτες.