Το πρόγραμμα των αγώνων του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στα playoffs της Ευρωλίγκας

Και τώρα playoffs για τον Παναθηναϊκό AKTOR! Το «τριφύλλι» έκανε τη δουλειά του στα playin της Ευρωλίγκας, επικρατώντας 87-79 της Μονακό στο Telekom Center Athens και εξασφάλισε την παρουσία του στην οκτάδα της διοργάνωσης.

Το επόμενο εμπόδιο για να βρεθεί το «τριφύλλι» στο Final 4 της Ευρωλίγκας, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο «σπίτι» του 22 και 24 Μαΐου θα είναι αυτό της Βαλένθια. Οι «νυχτερίδες», οι οποίες τερμάτισαν στη 2η θέση στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 25-13, θα έχουν πλεονέκτημα έδρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Game 1

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (28/4, 21:45)

Game 2

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR (30/4, 21:45)

Game 3

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια (5/6 Μαΐου, δεν έχει γνωστοποιηθεί ώρα)

Game 4 (7/8 Μαΐου, εφόσον χρειαστεί)

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια

Game 5 (12/13/5, εφόσον χρειαστεί)

Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR