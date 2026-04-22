ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

1st Unified Run – Τρέχουμε Μαζί, Περπατάμε Μαζί για έναν Κόσμο Χωρίς Αποκλεισμούς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Special Olympics Cyprus – Λέσχες LIONS

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, σε συνεργασία με τις Λέσχες Lions διοργανώνουν για πρώτη φορά τον Ενοποιημένο Αγώνα Δρόμου (1st Unified Run), ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου, στις 10:00 π.μ., στο παραλιακό μέτωπο Φοινικούδων στη Λάρνακα.

Ο αγώνας αυτός ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας ή φυσικής κατάστασης καθώς αποτελεί μια γιορτή αθλητισμού, αποδοχής και συμπερίληψης, όπου άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία συμμετέχουν μαζί.

Με το σύνθημα «Τρέχουμε μαζί, περπατάμε μαζί, σε έναν κόσμο χωρίς αποκλεισμούς», η εκδήλωση στοχεύσει την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, μέσα από τη δύναμη του αθλητισμού.

Καλούμε το κοινό να στηρίξει την προσπάθεια αυτή με τη συμμετοχή και την παρουσία του, συμβάλλοντας ενεργά στη δημιουργία μιας κοινωνίας που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.

Με τη στήριξη εθελοντών και φορέων, το Unified Run υπόσχεται μια ημέρα γεμάτη ενέργεια, χαμόγελα και ουσιαστικά μηνύματα.

Σας περιμένουμε όλους εκεί!

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΑ Λάρνακας.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

