O Αμερικανός Γκίμπσον αντίπαλος του Τσιτσιπά στη Μαδρίτη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει αύριο (23/04) στον 1ο γύρο του Madrid Open τον Πάτρικ Γκίμπσον, που προκρίθηκε από τα προκριματικά, στην ισπανική πρωτεύουσα.

Συγκεκριμένα, ο 26χρονος Αμερικανός και Νο 90 της παγκόσμιας κατάταξης ξεκίνησε στα προκριματικά της Μαδρίτης, κερδίζοντας τον 17χρονο Γάλλο Μοΐζ Κουαμέ με 6-2, 6-2.

Για να χάσει στο β' γύρο από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 6-7(2), 7-6(3), 6-4 και να μπει τελικά στο κυρίως ταμπλό ως «lucky loser».

Παράλληλα, ο νικητής από την αναμέτρηση του Έλληνα πρωταθλητή με τον Γκίμπσον, θα παίξει κόντρα στον Αλεξάντερ Μπούμπλικ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά.