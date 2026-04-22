Τσέλσι: Κατέγραψε απίθανο αρνητικό σερί από εποχές... Τιτανικού!

Η ήττα της Τσέλσι από την Μπράιτον το βράδυ της Τρίτης (3-0, 21/4) σήμανε την ισοφάριση ενός απίθανού αρνητικού σερί που κρατάει από το... 1912!

Η κατρακύλα φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό το τελευταίο διάστημα για την Τσέλσι, η οποία ηττήθηκε -και- στο «ΑΜΕΧ» με 3-0 από την Μπράιτον το βράδυ της Τρίτης (21/4).

Οι «μπλε» δεν μπόρεσαν σε κανένα σημείο του αγώνα να κοντράρουν ουσιαστικά την ομάδα του Φάμπιαν Χίρτσελερ, με τον Αυστριακό πάντως να μην δίνει χρόνο συμμετοχής στον Μπάμπη Κωστούλα.

Πλέον, η κατάσταση στον λονδρέζικο σύλλογο δείχνει ότι ξεφεύγει, καθώς αρκετά αγγλικά μέσα αναφέρουν πως ο Λίαμ Ροσένιορ έχει χάσει τα αποδυτήρια και σύντομα θα χάσει και την... θέση του. Κάτι που δεν μοιάζει τόσο απίθανο. Σίγουρα όχι όσο το ρεκόρ που... ισοφάρισε.

Μετά το συγκεκριμένο ματς, η Τσέλσι έφτασε τις 5 διαδοχικές ήττες σε επίπεδο πρωταθλήματος, δίχως να έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ανάλογη... επίδοση είχε καταγράψει και πίσω στο πολύ μακρινό 1912, τη χρονιά δηλαδή που βυθίστηκε ο Τιτανικός!

