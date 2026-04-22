Χαμηλοί τόνοι από Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό

Σε φάση διαχείρισης, αλλά και πλήρους συγκέντρωσης μπαίνει ο Ολυμπιακός ενόψει της συνέχειας των playoffs, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιλέγει συνειδητά να ρίξει τους ρυθμούς, χωρίς όμως να χαθεί η ένταση και η προσήλωση στον στόχο.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ένα σημαντικό «διπλό» στη Λεωφόρο, αποτέλεσμα που τους κράτησε ζωντανούς στη μάχη του τίτλου. Ωστόσο, στο εσωτερικό της ομάδας δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Αντίθετα, το μήνυμα που περνάει ξεκάθαρα από τα αποδυτήρια είναι πως «δεν έχουμε καταφέρει ακόμη τίποτα».

Αυτό ακριβώς φρόντισε να υπογραμμίσει και ο Μεντιλίμπαρ στους ποδοσφαιριστές του, επισημαίνοντας πως παρά τα θετικά αποτελέσματα, η ομάδα οφείλει να συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και συγκέντρωση. Ο Ισπανός τεχνικός γνωρίζει πως η συνέχεια απαιτεί διάρκεια και σταθερότητα, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα που κρίνεται στις λεπτομέρειες.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία για μία μικρή αποφόρτιση. Η νέα διακοπή λόγω του Σαββατιάτικου τελικού Κυπέλλου επιτρέπει στο τεχνικό επιτελείο να προσαρμόσει τον ρυθμό των προπονήσεων. Ο Μεντιλίμπαρ έχει ήδη ενημερώσει τους παίκτες πως μετά την προπόνηση της Δευτέρας θα έχουν χρόνο ξεκούρασης, πριν επιστρέψουν στο Ρέντη για την τελική ευθεία της προετοιμασίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους καθοριστικά ντέρμπι, με πρώτο αυτό απέναντι στην Τούμπα, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί κομβικό για την εξέλιξη της μάχης του τίτλου. Ο Μεντιλίμπαρ επιλέγει να κρατήσει την ομάδα του «γειωμένη», γνωρίζοντας πως μόνο έτσι μπορεί να έρθει η συνέχεια που απαιτείται.