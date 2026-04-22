«Τίποτα δεν έχει τελειώσει», το μήνυμα Νίκολιτς στην ΑΕΚ

Έστειλε μήνυμα συγκέντρωσης για τον τίτλο

Σε πλήρη αγωνιστική και πνευματική εγρήγορση θέλει να διατηρήσει την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς, παρά τη θετική εικόνα και τα αποτελέσματα των τελευταίων ημερών, με τον Σέρβο τεχνικό να στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές του: «τίποτα δεν έχει τελειώσει».

Ο προπονητής της Ένωσης μίλησε δύο φορές στην ομάδα μέσα σε λίγες ημέρες. Αρχικά μετά το παιχνίδι με τη Ράγιο, όπου συγκέντρωσε τους ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο και τους ζήτησε να βρουν λόγους υπερηφάνειας για την προσπάθειά τους, παρά τον αποκλεισμό. Εκεί στάθηκε τόσο στην αγωνιστική εικόνα όσο και στη νοοτροπία που έδειξε η ομάδα.

Λίγο αργότερα, μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Νίκολιτς επανήλθε με νέα ομιλία, αυτή τη φορά στα αποδυτήρια. Παρά την ικανοποίηση για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα, φρόντισε να χαμηλώσει τους τόνους, υπογραμμίζοντας πως η ΑΕΚ έχει κάνει σημαντικά βήματα, αλλά δεν έχει πετύχει ακόμη τον στόχο της.

Ο ίδιος τόνισε στους παίκτες του πως η ομάδα έχει τον απόλυτο έλεγχο της κατάστασης, καθώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα διαχειρίστηκε σωστά τόσο το αγωνιστικό όσο και το πνευματικό κομμάτι, φτάνοντας κοντά σε απόλυτο βαθμό απόδοσης. Ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε, αυτό δεν αρκεί αν δεν υπάρξει συνέχεια μέχρι το τέλος.

Πριν αποχωρήσουν από τα αποδυτήρια, ο Σέρβος τεχνικός φρόντισε να αφήσει μια φράση που θέλει να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια: «Το φέρατε καλά ως εδώ, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη». Ένα μήνυμα που ζητά από τους ποδοσφαιριστές να κρατήσουν και να το μετατρέψουν σε καθημερινή υπενθύμιση.

Την ίδια στιγμή, το τεχνικό επιτελείο έδωσε στους ποδοσφαιριστές ένα απαραίτητο «φρένο» ρυθμού, μετά από ένα απαιτητικό διάστημα συνεχόμενων αγώνων. Η απουσία αγωνιστικής υποχρέωσης την Κυριακή λόγω των playoffs προσέφερε την ευκαιρία για αποφόρτιση, αν και ο Νίκολιτς φρόντισε το ρεπό να είναι πιο «γενναίο» σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

