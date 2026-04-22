Τσάβι Ρόκα η… επιστροφή

Όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.

Κι αυτό αποδεικνύεται -και- στην περίπτωση του Τσάβι Ρόκα και της ΑΕΚ. Ο Καταλανός θα επιστρέψει στην ομάδα της Λάρνακας και θα συνεχίσει στο πόστο του Τεχνικού Διευθυντή, επιβεβαιώνοντας έτσι τους… ψιθύρους των τελευταίων εβδομάδων.

Η… αναταραχή που προέκυψε προ μηνών στους κιτρινοπράσινους, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη φυγή των Καραπατάκη, Ιδιάκεθ και Ρόκα, έχει πλέον καταλαγιάσει, καθώς ήδη ο πρόεδρος της ΑΕΚ επανήλθε στην προεδρία.

Σειρά λοιπόν τώρα παίρνει ο Ρόκα, ο οποίος χαίρει εκτίμησης από τον διοικητικό ηγέτη των κιτρινοπράσινων. Εντός των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθεί και η σχετική ανακοίνωση, καθώς η συμφωνία για επιστροφή έχει ήδη επιτευχθεί.