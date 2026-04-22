«Reset» στον ΠΑΟΚ για τον τελικό με ΟΦΗ

Σε φάση πλήρους ανασύνταξης βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά τη βαριά ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ρίχνει το βάρος στην ψυχολογική διαχείριση ενόψει του μεγάλου στόχου: τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ, το Σάββατο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Το 3-0 από την Ένωση δεν ήταν απλώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά ένα «καμπανάκι» που άφησε έντονο αποτύπωμα στο εσωτερικό της ομάδας. Παράλληλα, όμως, δημιουργεί και την ανάγκη για άμεση αντίδραση σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει ολόκληρη τη σεζόν.

Στη Νέα Μεσημβρία, η επόμενη ημέρα κύλησε σε χαμηλούς τόνους, με το τεχνικό επιτελείο να επιλέγει συνειδητά να μην ανεβάσει την ένταση, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της κατάστασης και στην αποφόρτιση των ποδοσφαιριστών. Το βάρος δεν έπεσε τόσο στο αγωνιστικό κομμάτι, όσο στην πνευματική προετοιμασία.

Ο Λουτσέσκου φρόντισε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στους παίκτες του: το βλέμμα στρέφεται αποκλειστικά στον τελικό. Η συγκυρία δεν αφήνει περιθώρια για εξωστρέφεια ή υπερανάλυση της ήττας από την ΑΕΚ, με τον Ρουμάνο τεχνικό να ζητά απόλυτη συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο.

Το «reset» που επιχειρείται στον ΠΑΟΚ έχει διπλή στόχευση. Από τη μία, να απομακρυνθεί η απογοήτευση των τελευταίων αποτελεσμάτων, και από την άλλη, να επανέλθει η ισορροπία που χαρακτήριζε την ομάδα το προηγούμενο διάστημα. Η εμπειρία παικτών που έχουν διαχειριστεί αντίστοιχες καταστάσεις στο παρελθόν θεωρείται καθοριστική για την επόμενη μέρα.

Η προετοιμασία για τον τελικό κορυφώνεται με την αποστολή να αναχωρεί αύριο για τον Βόλο μετά την τελευταία προπόνηση, επιλέγοντας ως βάση το Πήλιο.