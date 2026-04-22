Το ζευγάρι που θα βγάλει τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs της Ευρωλίγκας
Πότε είναι τα ματς των Πειραιωτών
Αρχίζει και ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον Ολυμπιακό ενόψει playoffs.
Οι Πειραιώτες, οι οποίοι τερμάτισαν στην κορυφή της regular season της Ευρωλίγκας με ρεκόρ 26-12, γνωρίζουν εδώ και ημέρες ότι θα παίξουν με ομάδα από τα playin. Πλέον, ξέρουν ότι το εμπόδιό τους στα playoffs θα είναι η Μονακό ή Μπαρτσελόνα (24/04).
Το πρόγραμμα των playoffs:
Game 1
Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα (28/4, 21:00)
Game 2
Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα (30/4, 21:00)
Game 3 (5/6 Μαΐου)
Μονακό ή Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός
Game 4 (7/8 Μαΐου, εφόσον χρειαστεί)
Μονακό ή Μπαρτσελόνα- Ολυμπιακός
Game 5 (12/13/5, εφόσον χρειαστεί)
Ολυμπιακός - Μονακό ή Μπαρτσελόνα