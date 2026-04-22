«Καυτό» καλοκαίρι για Τζολάκη και Έσε

«Καυτό» καλοκαίρι για Τζολάκη και Έσε

Σε έντονο μεταγραφικό… ρυθμό κινείται ήδη ο Ολυμπιακός

Σε έντονο μεταγραφικό… ρυθμό κινείται ήδη ο Ολυμπιακός, με δύο από τα πιο σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία, τον Κωνσταντίνο Τζολάκη και τον Σαντιάγκο Έσε, να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Όπως αναφέρει η SportDay, ο Τζολάκης πραγματοποιεί ακόμη μία σεζόν υψηλού επιπέδου με τα «ερυθρόλευκα», αποτελώντας βασικό πυλώνα της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας. Οι εμφανίσεις του, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στα κρίσιμα παιχνίδια, έχουν ανεβάσει κατακόρυφα την αξία του, με συλλόγους από κορυφαία πρωταθλήματα να τον παρακολουθούν στενά.

Ιταλικές ομάδες όπως η Γιουβέντους και η Γαλατασαράι έχουν ήδη καταγράψει το όνομά του ψηλά στις λίστες τους, ενώ ενδιαφέρον υπάρχει και από άλλες αγορές της Ευρώπης. Το καλοκαίρι προμηνύεται «καυτό» για τον Έλληνα τερματοφύλακα, με τον Ολυμπιακό να καλείται να διαχειριστεί προσεκτικά την περίπτωσή του.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το «Φως των Σπορ», στο προσκήνιο βρίσκεται και η περίπτωση του Σαντιάγκο Έσε. Ο Αργεντινός μέσος έχει μπει δυναμικά στο «ραντάρ» της Γιουβέντους, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να έχει πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων του.

Το ενδιαφέρον των «μπιανκονέρι» δεν είναι καινούριο, καθώς το όνομα του Έσε είχε απασχολήσει την ομάδα από το Τορίνο ήδη από τον χειμώνα, ωστόσο το καλοκαίρι αναμένεται να υπάρξουν πιο ουσιαστικές εξελίξεις. Ο 24χρονος χαφ θεωρείται ποδοσφαιριστής με προοπτική και δυναμική εξέλιξης, κάτι που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για ομάδες του υψηλότερου επιπέδου.

