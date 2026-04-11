Φινάλε για γερά νεύρα στην Premier League: Το πρόγραμμα Άρσεναλ και Σίτι που θα κρίνει τον τίτλο!

Η Άρσεναλ σκόνταψε εντός έδρας, γνωρίζοντας ήττα 2-1 από την Μπόρνμουθ και έδωσε την ευκαιρία στη Σίτι να ελπίζει για τον τίτλο.

Ακόμη και η λέξη... χαλασμός, φαντάζει μικρή μπροστά σε όσα πρόκειται να ακολουθήσουν στην Premier League ως το φινάλε! Και αυτό γιατί η, μόνιμα, πρωτοπόρος της βαθμολογίας, Άρσεναλ, κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να χάσει τον τίτλο! Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα ηττήθηκε στο «Emirates» 2-1 από την Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική και πλέον η υπόθεση «τίτλος» μετατρέπεται σε θρίλερ!

Οι «κανονιέρηδες» παραμένουν στο +9 από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι, αλλά η ομάδα του Γκουαρδιόλα έχει δυο ματς λιγότερα από τους Λονδρέζους! Αρχικά οι «πολίτες» κοντράρονται την Κυριακή του Πάσχα (18:30) με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», από το οποίο αν φύγουν με τους τρεις βαθμούς της νίκης μειώνουν, αρχικά στους έξι. Μάλιστα οι πρωταθλητές έχουν ένα ακόμη «χρωστούμενο» ματς, αυτό με την Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της Μάντσεστερ Σίτι ως το φινάλε:

32η αγωνιστική: Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι

33η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ

34η αγωνιστική: Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι

35η αγωνιστική: Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι

36η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ

37η αγωνιστική: Μπόρνμουθ-Μάντσεστερ Σίτι

38η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα

*31η αγωνιστική: Μάντσεστερ Σίτι-Κρίσταλ Πάλας

Το πρόγραμμα της Άρσεναλ ως το φινάλε:

33η αγωνιστική: Mάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ

34η αγωνιστική: Άρσεναλ-Νιούκαστλ

35η αγωνιστική: Άρσεναλ-Φούλαμ

36η αγωνιστική: Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ

37η αγωνιστική: Άρσεναλ-Μπέρνλι

38η αγωνιστική: Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ

