Αν σκοράρει θα παίξει... φλάουτο!

Αν σκοράρει στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Σενεγάλης (Τρίτη 16 Ιουνίου, 22:00), ο Κιλιάν Μπαπέ θα μπορούσε να εκπλήξει τους πάντες με έναν νέο πανηγυρισμό, προσομοιώνοντας το παίξιμο φλάουτου, το όργανο που του συνέστησαν οι γονείς του ως παιδί.

Αυτό υποσχέθηκε ο Γάλλος πρωταθλητής στον διάσημο παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν, σε ένα επεισόδιο που ηχογραφήθηκε στο «καραόκε αυτοκίνητό» του πριν από μερικές εβδομάδες.

Σε ένα απόσπασμα που προβλήθηκε τις τελευταίες ώρες από το Fox Sports, φάνηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας «Carpool Karaoke» ο Κόρντεν έδωσε ένα φλάουτο στον Μπαπέ, ζητώντας του να παίξει μερικές νότες.

«Τα έχασα όλα», αστειεύτηκε ο σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, γνωρίζοντας ότι οι πρώτες νότες δεν ήταν τέλειες. Στη συνέχεια, ο ήχος βελτιώθηκε και ο Κόρντεν του πρότεινε έναν νέο εορτασμό. «Θα το κάνω για σένα», απάντησε ο Γάλλος. Τώρα, μένει να δούμε αν θα τηρήσει την υπόσχεσή του...

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ