Ο Γιάγια Τουρέ ανέλαβε τη Σλόβαν Μπρατισλάβας

Την πρόσληψη του Γιάγια Τουρέ ανακοίνωσε το Σάββατο (13/6) η Σλόβαν Μπρατισλάβας, με τον Ιβοριανό πρώην μέσο του Ολυμπιακού να ξεκινά την προπονητική του καριέρα ως επικεφαλής της τεχνικής ηγεσίας από το σύλλογο της Σλοβακίας.

Η διοίκηση του συλλόγου συμφώνησε με τον 43χρονο άλλοτε παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Σίτι για συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας δεν έκρυψε την χαρά του για το νέο εγχείρημα στην καριέρα του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος. Ειλικρινά, ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη δουλειά μαζί τη Δευτέρα. Ο προκάτοχός μου αξίζει μεγάλο σεβασμό για όσα πέτυχε με τη Σλόβαν. Θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτά τα θεμέλια, αλλά παράλληλα να προσθέσω και κάτι νέο, κάτι δικό μου και ξεχωριστό.

Το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα για μένα. Αγαπώ τις προκλήσεις και είμαι απίστευτα ενθουσιασμένος που θα προπονήσω έναν μεγάλο σύλλογο με πλούσια ιστορία, όμορφο γήπεδο και υψηλές φιλοδοξίες. Εντυπωσιάστηκα πολύ ευχάριστα από τις εγκαταστάσεις του συλλόγου, οι οποίες είναι πραγματικά κορυφαίου επιπέδου.

Με τη Σλόβαν θέλω να παίζουμε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να κερδίζουμε αγώνες και να ελέγχουμε το παιχνίδι, ώστε να προσφέρουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Ανυπομονώ να γνωρίσω προσωπικά τους παίκτες. Έχω ήδη προσπαθήσει να μελετήσω την ομάδα όσο το δυνατόν πιο λεπτομερώς, αλλά το πιο σημαντικό θα είναι να δω πώς ανταποκρίνονται οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις.

Ως βοηθός προπονητή είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ, μεταξύ άλλων, με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, όμως εδώ και καιρό επιθυμούσα να αναλάβω το δικό μου πρότζεκτ ως πρώτος προπονητής. Εκτιμώ ιδιαίτερα ότι αυτή η ευκαιρία έρχεται σε έναν κορυφαίο σύλλογο, τον οποίο παρακολούθησα πρόσφατα σε αγώνα του Champions League απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Πραγματικά ανυπομονώ για τη Δευτέρα και είμαι ενθουσιασμένος για όσα μας περιμένουν», δήλωσε ο νέος προπονητής της ΣΚ Σλόβαν Μπρατισλάβας, Γιάγια Τουρέ.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου προπονητή θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (15/6), στη διάρκεια της οποίας θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των άμεσων συνεργατών του στο τεχνικό τιμ.