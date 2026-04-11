Ο Αντσελότι έβαλε deadline στον Νεϊμάρ!

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στην αποστολή για το Μουντιάλ, τονίζοντας πως ο επιθετικός έχει περίπου δύο μήνες για να αποδείξει ότι αξίζει μια θέση.

Ο Ιταλός προπονητής έχει ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης της Σάντος θα ληφθεί υπόψη μόνο αν είναι απόλυτα έτοιμος σωματικά. Για τον λόγο αυτό, ο Νεϊμάρ δεν κλήθηκε στα πρόσφατα φιλικά με τη Γαλλία και την Κροατία.

Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 79 γκολ απουσιάζει από την εθνική από τον σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που υπέστη τον Οκτώβριο του 2023 και από τότε δυσκολεύεται να βρει σταθερό ρυθμό, παρότι επέστρεψε στη Σάντος.Μετά την ήττα από τη Γαλλία, οι φίλαθλοι φώναζαν το όνομά του, όμως τότε ο Αντσελότι είχε τονίσει πως η προσοχή πρέπει να παραμένει στους παρόντες διεθνείς. Πλέον, πάντως, εμφανίζεται πιο ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του, καθώς εξετάζει όλες τις επιλογές ενόψει της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Όπως δήλωσε, ο Νεϊμάρ παραμένει ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει την ομάδα, αρκεί να συνεχίσει την ανοδική του πορεία και να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση.

Η Βραζιλία θα αγωνιστεί στον ίδιο όμιλο με το Μαρόκο, την Αϊτή και τη Σκωτία και θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στις 14 Ιουνίου, στο Νιου Τζέρσεϊ, απέναντι στο Μαρόκο.

