BINTEO: Αποτέλεσμα - καταστροφή για την Άρσεναλ μέσα στο «Έμιρεϊτς»!

Στην 32η αγωνιστική της Premier League, όπως και πριν από 365 ημέρες, οι «κανονιέρηδες» χάνουν. Τεράστιο ματς της Μπόρνμουθ στο «Έμιρεϊτς», νίκη με 2-1 και η διαφορά με τη Σίτι μένει στους εννέα βαθμούς, αλλά με δύο ματς περισσότερα για τον Μικέλ Αρτέτα. Σε μία εβδομάδα το μεταξύ τους παιχνίδι στο «Έτιχαντ» είναι πραγματικό… μπαράζ

Ξέραμε εξαρχής πόσο δύσκολο θα μπορούσε να αποδειχθεί για την Αρσεναλ το ματς με την Μπόρνμουθ για την 32η αγωνιστική της Premier League.

Συζητάμε, άλλωστε, για μία ομάδα αήττητη από τις 3 Ιανουαρίου. Η Μπόρνμουθ δεν είχε ηττηθεί εδώ και τρεις μήνες, με τους «κανονιέρηδες» να ήταν η τελευταία ομάδα που την είχε κερδίσει, επικρατώντας με 3-2 μέσα στο «Βαϊτάλιτι».

Ακριβώς το ίδιο θα έπρεπε να κάνει και στο «Έμιρεϊτς», προκειμένου να στείλει τη διαφορά από τη Μάντσεστερ Σίτι στους 12 βαθμούς, και από εκεί και πέρα να αναμένει τι μέλλει γενέσθαι στο Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι. Συνέβη, όμως, ακριβώς το ανάποδο και ήταν... σοκαριστικό.

Ήταν νευρικοί οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα και βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 17ο λεπτό, έπειτα από γκολ του Κρουπί.

Ο Τρουφέρ «χτύπησε» στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων, ο Μπεν Γουάιτ τον έχασε, ο Σαλιμπά άλλαξε πορεία στην μπάλα και ο Κρουπί ήταν ξεμαρκάριστος στο πίσω δοκάρι, για να δώσει προβάδισμα στην Μπόρνμουθ.

Μέχρι εκείνη την στιγμή, η Άρσεναλ δεν είχε κάνει καν τελική προσπάθεια στην εστία. Μία κατόρθωσε να καταγράψει σε όλο το πρώτο ημίχρονο και αυτή αποδείχθηκε κομβική. Στο δεύτερο κόρνερ του ματς, οι Λονδρέζοι είδαν τον Γκάμπριελ να σουτάρει, τον Κρίστι να ανακόπτει την μπάλα με το χέρι και τον Μάικλ Όλιβερ να καταλογίζει πέναλτι.

Η απόφαση επιβεβαιώθηκε και μέσω του VAR, για να έρθει ο Γκιόκερες και να κάνει το 1-1 από τα «11» βήματα, νικώντας εμφατικά τον Πέτροβιτς.

Στο 10άλεπτο που απέμενε για τη λήξη του ημιχρόνου, η Άρσεναλ ανέβασε στροφές, αλλά και πάλι δεν βρήκε φάσεις. Διατηρήθηκε το 1-1, δίχως η εικόνα της να είναι καλή και το ματς οδηγήθηκε στην ανάπαυλα με αυτήν τη συνθήκη.

Με την έναρξη της «επανάληψης», η εικόνα της Άρσεναλ παρέμεινε ίδια. Νευρική, χωρίς ιδέες, με τεράστιο άγχος να την χαρακτηρίζει, απέναντι σε μία ομάδα με συγκεκριμένο πλάνο μέσα στο γήπεδο.

Η πρώτη καλή στιγμή ήρθε από σουτ του Ράις στο 53ο λεπτό, που βρήκε σε σώματα, αλλά η λύση δεν έμοιαζε να έρχεται. Και ο Αρτέτα δεν είχε την υπομονή να περιμένει, με την αλλαγή να είναι «τριπλή». Πέρασαν στο ματς ο Τροσάρ, ο Έζε και ο Ντάουμαν, με την αποθέωση στο «Έμιρεϊτς» να είναι τεράστια, κυρίως για τον τελευταίο.

Κάπου εκεί, άλλαξε όλο το παιχνίδι, η Άρσεναλ βρήκε περισσότερη ενέργεια, δίχως να κάνει φάσεις, αλλά το άγχος έμοιαζε διαρκώς έτοιμο να τη «λυγίσει».

Το γκολ του Γκιόκερες στο 65΄ δεν μέτρησε για οφσάιντ, ο Πέτροβιτς απέκρουσε το σουτ του Ράις στο 68’, αλλά η καλύτερη ομάδα ανταμείφθηκε για την εμφάνισή τους.

Συνεργάστηκε υπέροχα ο Σκοτ με τον Εβανίλσον στο 75’, ο πρώτος σκόραρε και το «σοκ» για την Άρσεναλ ήταν τεράστιο.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Αρτέτα έριξε στο ματς τον Ζεσούς, αυτός απείλησε στο 86’, αλλά το τελικό 2-1 διατηρήθηκε και σηματοδότησε ένα αποτέλεσμα – καταστροφή για την Άρσεναλ, στον δρόμο για τη διεκδίκηση του τίτλου.

england365.gr