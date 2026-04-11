Προφορική συμφωνία Ρόμπερτσον και Τότεναμ!

Ο Σκωτσέζος θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, τα «σπιρούνια» τον ήθελαν πολύ και όπως όλα δείχνουν οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών θα έχουν αίσιο τέλος.

Τον ήθελε, έψαξε τη μεταγραφή του από τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά τώρα έχει φτάσει πιο κοντά από ποτέ στην απόκτησή του. Οι πληροφορίες μιλούν για προφορική συμφωνία. Ο Άντι Ρόμπερτσον, τα έχει βρει με την Τότεναμ και περιμένει μόνο κάτι... ακόμη, ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

Όπως λοιπόν ανέφερε και ο Fabrizio Romano, υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές, με την Τότεναμ να έχει το... ελεύθερο, από την στιγμή που ο Σκωτσέζος θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ. Προς ώρας, υπάρχει μόνο αυτό, και τίποτα παραπάνω.

Όλα θα εξαρτηθούν από τη θέση της ομάδας του Ντε Τζέρμπι στον βαθμολογικό πίνακα. Αν παραμείνει στην Premier League, τότε η μεταγραφή κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει, αν όχι, τότε μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.

