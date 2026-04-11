Μπήκε στο κλαμπ των εκλεκτών Ελλήνων της Premier League o Mαυροπάνος

Ο Ντίνος Μαυροπάνος σκόραρε δις στην εντός έδρας αναμέτρηση της Γουέστ Χαμ απέναντι στην Γουλβς και έγραψε ιστορία, αφού έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας που καταφέρνει να βρει δύο φορές το δρόμο προς τα δίχτυα σε ένα παιχνίδι για την Premier League. 

Η Γουέστ Χαμ κατόρθωσε να βγει μετά από καιρό από τη ζώνη του υποβιβασμού χάρη στο εντυπωσιακό 4-0 επί της ουραγού Γουλβς το βράδυ της Μ. Παρασκευής (10/4) και μεγάλη συμβολή σε αυτό το γεγονός έπαιξε ο Ντίνος Μαυροπάνος που “βγήκε μπροστά” και ανέλαβε το ρόλο του δεινού σκόρερ.

Ο 28χρονος διεθνής στόπερ ήταν εκείνος που έδωσε το πρώτο έναυσμα για πανηγυρισμούς στις εξέδρες του London Stadium ανοίγοντας το σκορ στο 42′ με δυνατή κεφαλιά ενώ στο 83′ πρόσθεσε το κερασάκι στην τούρτα καθώς διαμόρφωσε το τελικό 4-0 απέναντι στους λύκους. Με αυτά τα… ανδραγαθήματα, μπήκε μάλιστα σε ένα πολύ ιδιαίτερο κλαμπ καθώς έγινε μόλις ο τρίτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που σημειώνει δύο γκολ σε έναν αγώνα Premier League. 

Οι δύο προηγούμενοι μάλιστα έπαιζαν από τη μέση και μπροστά, με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο να το πετυχαίνει δύο φορές με τη φανέλα της Μπόλτον τη σεζόν 2005-06 και τον Γιώργο Σαμαρά να παίρνει τη σκυτάλη και να σκοράρει από δύο γκολ σε τρεις αγώνες της Μάντσεστερ Σίτι το 2006-07.

