ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Μίδας» με συμβόλαιο έως το 2030 ο Λουίς Ενρίκε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μένει και γίνεται πολύ πλουσιότερος...

Ο Λουίς Ενρίκε, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίζει την περιπέτειά του στην Παρί Σεν Ζερμέν. 

Ο Ισπανός προπονητής, σύμφωνα με το RMC Sport , είναι πολύ κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την πρωτοπόρο της Ligue 1, ένα συμβόλαιο που θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και θα τον κάνει έναν από τους που ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Γαλλίας, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η τελική συμφωνία είναι πολύ κοντά. Η νέα συμφωνία θα αποφέρει στον Λουίς Ενρίκε-που έφτασε στο Παρίσι το 2023- έναν εντυπωσιακό μισθό, που εκτιμάται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στόχος του Λουίς Ενρίκε την τρέχουσα σεζόν είναι να οδηγήσει εκ νέου στον τίτλο την Παρί Σεν Ζερμέν για να γίνει η πρώτη ομάδα που θα διατηρήσει τον τίτλο της ως πρωταθλήτρια Ευρώπης από τότε που το έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης το 2018.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Αποτέλεσμα - καταστροφή για την Άρσεναλ μέσα στο «Έμιρεϊτς»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Προφορική συμφωνία Ρόμπερτσον και Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλισον και Ντε Χέα στο... κάδρο της Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πίστη για παραμονή στον Εθνικό με μπροστάρη τον Γιούση

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Βεζένκοβ, Ναν και Ιφί τα δίνουν όλα για το βραβείο του πρώτου σκόρερ

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Μαγιαμπέλα ζεσταίνει... μηχανές

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πέθανε ο Στέφανος Μπορμπόκης σε ηλικία 59 ετών, βαρύ πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο

Ελλάδα

|

Category image

Μπήκε στο κλαμπ των εκλεκτών Ελλήνων της Premier League o Mαυροπάνος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στήριξη Ναβάρο στον Πασκουάλ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ανακοίνωση της ΚΟΠ που έκανε «κακό» στους διαιτητές

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο κύκλος που έκλεισε για μερικούς στον Άρη και το ερωτηματικό με τους δανεισμούς

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ο Παναγιώτης Λουκά «άρπαξε» την ευκαιρία και θα επιβραβευτεί…

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

«Μίδας» με συμβόλαιο έως το 2030 ο Λουίς Ενρίκε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Πουρσαϊτίδης έβαλε... τζίφρα και στον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2029

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Aυτός είναι το φαβορί για την τεχνική ηγεσία του Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη