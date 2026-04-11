Το ρεκόρ 54 ετών της Μπάγερν και ο Χάρι Κέιν

Έχοντας σημειώσει 100 γκολ μετά από 28 αγωνιστικές, η Μπάγερν Μονάχου βρίσκεται σίγουρα σε καλό δρόμο για να καταρρίψει το ρεκόρ 54 χρόνων των 101 γκολ στην Bundesliga σε μία μόνο σεζόν, διαιωνίζοντας την παράδοση ενός παραγωγικού σκόρερ.

Το ρεκόρ αυτό θα μπορούσε να ισοφαριστεί ή ακόμα και να καταρριφθεί ήδη σήμερα (11/4) όταν επισκεφτεί στο Αμβούργο τη Σανκτ Πάουλι, σε έναν αγώνα πρωταθλήματος που βρίσκεται ανάμεσα στους δύο αγώνες της Μπάγερν για το Champions League εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην ιστορία της Bundesliga, το όριο των 100 γκολ μετά από 34 αγωνιστικές έχει επιτευχθεί μόνο τρεις φορές, κάθε φορά από τους γίγαντες του Μονάχου. Το 1971/72, ωθούμενη από τα 40 γκολ του Γκερντ Μίλερ, τα οποία για πολύ καιρό αποτελούσαν το ρεκόρ για έναν παίκτη στη Bundesliga Μπουντεσλίγκα, η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τα 101 γκολ μετά από μια νίκη με 5-1 την τελευταία αγωνιστική εναντίον της Σάλκε.

Λίγο λιγότερο από μισό αιώνα αργότερα, αυτή τη φορά με τη βοήθεια των 36 γκολ του Πολωνού επιθετικού Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (ο οποίος θα ξεπέρασε το ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ μια σεζόν αργότερα με 41 γκολ), η Μπάγερν Μονάχου έφτασε τα 100 γκολ μετά από μια νίκη με 4-0 την τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2019/20, που παίχτηκε στο Βόλφσμπουργκ.

Η ομάδα του Μονάχου δεν περίμενε μέχρι την 34η αγωνιστική για να φτάσει σε αυτό το ορόσημο, αλλά το πέτυχε έξι αγώνες πριν από το τέλος. Έτσι απόψε (19:30) στο Αμβούργο, οι παίκτες του Βίνσεντ Κομπανί έχουν την πρώτη τους ευκαιρία να σπάσουν αυτό το ρεκόρ, καθώς αυτή τη στιγμή έχουν κατά μέσο όρο 3,57 γκολ ανά αγώνα.

Το μόνο ερώτημα που απομένει είναι πού θα φτάσουν . Το 121 μπορεί να επιτευχθεί με βάση αυτόν τον μέσο όρο στους τελευταίους έξι αγώνες. Μία Μπάγερν που έχει κατά μέσο όρο παρόμοιο αριθμό γκολ στο Champions League (3,09 ανά παιχνίδι).

Ο Άγγλος δεθνής επιθετικός Χάρι Κέιν έχει αναλάβει τον ρόλο του καθοδηγητή, έχοντας πετύχει ήδη ήδη 31 γκολ σε 28 αγώνες πρωταθλήματος.

Για να υποστηρίξει τον Κέιν στην προσπάθειά του να κατακτήσει τρόπαια, αφού άφησε την πατρίδα του, την Αγγλία, και την Τότεναμ, για τη Βαυαρία, η διοίκηση του Μονάχου έκανε δύο εξαιρετικά έξυπνες μεταγραφές: τον Μίκαελ Ολίσε το καλοκαίρι του 2024 (22 ετών τότε) και τον Λουίς Ντίαζ το περασμένο καλοκαίρι (28 ετών όταν έφτασε).

Συχνά συγκρινόμενοι με τους Άριεν Ρόμπεν και Φρανκ Ριμπερί, οι Ντίαζ και Ολίζε παίζουν δίπλα σε έναν Κέιν στο απόγειο των δυνάμεών του στα 32 του, ενώ το γαλλο-ολλανδικό δίδυμο στην Μπάγερν τη δεκαετία του 2010 πλησίαζε ήδη στο τέλος της καριέρας του όταν ο Λεβαντόφσκι ήταν στα καλύτερά του.

«Αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή τα παιδιά τα δίνουν όλα μέχρι το τέλος. Είναι πραγματικά πεινασμένοι να σκοράρουν. Έχουμε επίσης πολλούς επικίνδυνους παίκτες που μπορούν να σκοράρουν», τόνισε ο αθλητικός διευθυντής Κριστόφ Φρόιντ.

«Ναι, αυτό το ρεκόρ θα καταρρεύσει. Όταν συμβεί αυτό, δεν είναι σημαντικό. Το σημαντικό είναι να γίνουμε πρωταθλητές και να συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα», πρόσθεσε.

ΑΠΕ - ΜΠΕ