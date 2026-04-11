«Πέναλτι από εδώ ως και το φεγγάρι»

«Πέναλτι από εδώ ως και το φεγγάρι»

Η γκέλα της Ρεάλ συνοδεύτηκε με πολλά παράπονα από τον Αρμπελόα.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι η φάση μεταξύ του Βίτορ Ρέις και του Κιλιάν Μπαπέ στο 88ο λεπτό του αγώνα εναντίον της Τζιρόνα δεν δόθηκε πέναλτι από τον Αλμπερόλα Ρόχας, πόσο μάλλον δεν αξιολογήθηκε από το VAR. «Είναι ένα πέναλτι από εδώ ως και το φεγγάρι», δήλωσε ο Άλβαρο Αρμπελόα στην αίθουσα Τύπου μετά την ισοπαλία (1-1) της Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ουσιαστικά τους αποκλείει από τη διεκδίκηση του τίτλου.

«Για άλλη μια φορά, διαιτησία 'Νεγκρέιρο'», σχολίασε το Real Madrid TV.

«Είναι απλώς άλλο ένα», πρόσθεσε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης. «Άλλη μια εβδομάδα πέρασε. Είναι αυτό που είναι. Ούτε εγώ ούτε κανείς άλλος το καταλαβαίνει. Πότε επεμβαίνει το VAR; Επεμβαίνει όταν τους βολεύει, και όταν δεν τους βολεύει, δεν το κάνει. Γνωρίζετε ήδη τη γνώμη μου. Τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν. Ήταν ένα καθαρό φάουλ. Δόθηκαν φάουλ στον Κιλιάν που ήταν λιγότερο σοβαρό από ένα πέναλτι. Είχαμε πολλά προβλήματα με τους διαιτητές. Με αυτό, στη Μαγιόρκα... είναι η ίδια παλιά ιστορία».

