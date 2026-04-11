Εντός για ακόμη ένα μεγάλο βήμα η Άρσεναλ πριν το ραντεβού με τη Σίτι

Εντός έδρας υποχρέωση έχει η πρωτοπόρος Άρσεναλ στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής της Premier League.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη 1-0 επί της Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα και λίγες ημέρες πριν τον αγώνα ρεβάνς με τα «λιοντάρια» στην Αγγλία (15/4), οι «κανονιέρηδες» υποδέχονται το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4, 14:30) την Μπόρνμουθ στο «Έμιρεϊτς».

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα θα «κυνηγήσει» τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να βρεθεί -έστω και προσωρινά- στο +12 από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι, την οποία οι Λονδρέζοι θα αντιμετωπίσουν στις 19 Απριλίου στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ», στο ματς που ενδέχεται να κρίνει τον εφετινό τίτλο στην Αγγλία.

Από την πλευρά της, η Σίτι, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο, έχει δύσκολο έργο στο πλαίσιο της 32ης αγωνιστικής, καθώς αναμετράται στο «Στάμφορντ Μπριτζ» με την ΤσέλσιΤο πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής στην Premier League και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Σάββατο 11/04

Γουέστ Χαμ-Γουλβς 1-1

14:30 Άρσεναλ-Μπόρνμουθ

17:00 Μπρέντφορντ-Έβερτον

17:00 Μπέρνλι-Μπράιτον

19:30 Λίβερπουλ-Φούλαμ

Κυριακή 12/04

16:00 Κρίσταλ Πάλας-Νιούκαστλ

16:00 Νότιγχαμ Φόρεστ-Άστον Βίλα

16:00 Σάντερλαντ-Τότεναμ

18:30 Τσέλσι-Μάντσεστερ Σίτι

Δευτέρα 13/04

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Άρσεναλ 70

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 55

Άστον Βίλα 54

Λίβερπουλ 49

Τσέλσι 48

Μπρέντφορντ 46

Έβερτον 46

Φούλαμ 44

Μπράιτον 43

Σάντερλαντ 43

Νιούκαστλ 42

Μπόρνμουθ 42

Κρίσταλ Πάλας 39 -30αγ.

Λιντς 33

Νότιγχαμ Φόρεστ 32

Τότεναμ 30

Γουέστ Χαμ 29

Μπέρνλι 20

Γουλβς 17