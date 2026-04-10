Στη λίστα της Ρεάλ ο Ντεσάμπ

Ο Ντιντιέ Ντεσάμπ βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης για να αντικαταστήσει τον Άλβαρο Αρμπελόα από τη νέα σεζόν σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται να χάνει έδαφος από τους βασικούς της στόχους τη φετινή σεζόν, αφού βρίσκεται επτά βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα στο ισπανικό πρωτάθλημα και επίσης ηττήθηκε με 2-1 στον πρώτο ημιτελικό του Champions League από την Μπάγερν Μονάχου. Τα αποτελέσματα αυτά φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Αρμπελόα με τη διοίκηση των μερένχες να ψάχνει από τώρα για αντικαταστάτη.

Ο Ντεσάμπ θα προπονήσει για τελευταία φορά την εθνική Γαλλίας στο φετινό Μουντιάλ και έπειτα θα είναι ελεύθερος στην αγορά.

