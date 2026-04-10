Χάνει τον Λαουτάρο Μαρτίνες για δύο εβδομάδες η Ίντερ

Χωρίς τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ καλείται να ανταποκριθεί η Ίντερ στα επερχόμενα παιχνίδια της, καθώς ο Αργεντινός αναμένεται να λείψει από την ενεργό δράση για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Μαρτίνεζ αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα στο αριστερό του πόδι, με αποτέλεσμα ο Κρίστιαν Κίβου να καταστρώνει τα σχέδια του χωρίς το βαρύ πυροβολικό της ομάδας.

Φέτος ο Λαουτάρο έχει πετύχει 20 γκολ, ενώ έχει μοιράσει και τέσσερις ασίστ, σε συνολικά 36 συμμετοχές.

Η κατάσταση του θα επανεξετάζεται καθημερινά, ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Κόμο δεν θα μπορέσει να παρέχει τις υπηρεσίες του στους «νερατζούρι».

Πηγή: sport-fm.gr