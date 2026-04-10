«Κάτοικος» Βεστφαλίας ο Σλότερμπεκ έως το 2031

Την επέκταση της συνεργασίας της με τον κορυφαίο παίκτη της άμυνας ανακοίνωσε την Μεγάλη Παρασκευή η Ντόρτμουντ. Ως εκ τούτου, ο Νίκο Σλότερμπεκ θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της Μπορούσια έως το καλοκαίρι του 2031.

Μετά από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν ο διεθνής Γερμανός αμυντικός πείστηκε να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο που του προσέφεραν οι Βεστφαλοί, με αυξημένες αποδοχές και πριμ επίτευξης στόχων.

Ο ηγέτης της άμυνας της Ντόρτμουντ, ο οποίος μετακόμισε στο σύλλογο το 2022 από την Φράιμπουργκ, μετρά ήδη 155 συμμετοχές με την Μπορούσια (10 γκολ και 18 ασίστ). Έκτοτε έχει χριστεί 25 φορές διεθνής με την Εθνική Γερμανίας.

Το όνομα του απασχόλησε κι εξακολουθεί το ρεπορτάζ κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, ανάμεσά τους και η Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο με αποφασιστικές κινήσεις η διοίκηση κατάφερε να «δέσει» τον παίκτη με νέο πολυετές συμβόλαιο.