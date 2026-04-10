Kαλοβλέπει και η Μίλαν τον Λεβαντόφσκι

Όσο πλησιάζει το καλοκαίρι όλο και πληθαίνουν τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Αυτή τη φορά το νέο σενάριο για τον Πολωνό στράικερ της Μπαρτσελόνα έρχεται από την Ιταλία.

Η «Gazzetta dello Sport» αποκαλύπτει ότι ο έμπειρος φορ βρίσκεται ήδη στο «τραπέζι» της Μίλαν, όχι απλώς ως σκέψη που περνά από το μυαλό των «ροσονέρι», αλλά κάτι περισσότερο σε βαθμό που να αλλάζει τα μέχερι τώρα δεδομένα.

Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι η κίνηση δεν ξεκινά από τον σύλλογο, αλλά από την πλευρά του ίδιου του παίκτη. Ο Λεβαντόφσκι, στα 37 του, φέρεται να αναζητά μια νέα πρόκληση υψηλού επιπέδου, σε μια ομάδα με ξεκάθαρη φιλοδοξία επιστροφής στην κορυφή της Ευρώπης.

Στη Μίλαν βλέπουν στο πρόσωπό του έναν ηγέτη πρώτης γραμμής, ικανό να δώσει άμεσα λύσεις στο σκοράρισμα αλλά και να μεταφέρει εμπειρία στα αποδυτήρια. Παράλληλα, η Γιουβέντους παραμένει στο «κάδρο», κρατώντας ανοιχτό δίαυλο χωρίς να έχει κινηθεί ακόμη αποφασιστικά.

Το βασικό εμπόδιο είναι στο οικονομικό. Το συμβόλαιο του Πολωνού δεν περνά απαρατήρητο, όμως στους «ροσονέρι» υπάρχει διάθεση να εξεταστούν όλα τα σενάρια, εφόσον η υπόθεση προχωρήσει περισσότερο. Σε αγωνιστικό επίπεδο εξάλλου, ο Λεβαντόφσκι εξακολουθεί να αποδεικνύει την αξία του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. 

Με 17 γκολ και 3 ασίστ συνολικά (στη La Liga μετρά 12 τέρματα), αφήνει πίσω του σε επιδόσεις ακόμη και βασικά επιθετικά όπλα της Μίλαν, όπως ο Ράφαελ Λεάο, αλλά και ο Κρίστιαν Πούλισικ. Το αν πρόκειται για την αρχή μιας μεγάλης μεταγραφικής κίνησης ή απλώς για ένα πιεστικό «άνοιγμα» ενόψει καλοκαιριού, μένει να φανεί. 

Το σίγουρο είναι πως το όνομα του Λεβαντόφσκι μπαίνει ξανά στο επίκεντρο.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

