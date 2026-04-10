Xωρίς Καρλ σε μία κρίσιμη καμπή η Μπάγερν

Xωρίς Καρλ σε μία κρίσιμη καμπή η Μπάγερν

Ο 18χρόνος μέσος της Μπάγερν Μονάχου, Λέναρτ Καρλ, θα μείνει εκτός για κάποιο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού στον μηρό, ανακοίνωσε (10/4) ο γερμανικός σύλλογος, καθώς οι Βαυαροί προετοιμάζονται να διεκδικήσουν τρεις τίτλους στο τελευταίο μέρος της σεζόν.

 Υποψήφιος για μια θέση στην αποστολή της Γερμανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026,  έχει σκοράρει πέντε γκολ και έχει δώσει τέσσερις ασίστ μόνο στην Bundesliga.

 «Ο Λέναρτ Καρλ έχει υποστεί ρήξη μυός στον δεξιό πίσω μηρό του. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε από την ιατρική μονάδα της Μπάγερν», δήλωσε ο σύλλογος. «Αυτό σημαίνει ότι ο 18χρονος επιθετικός μέσος θα μείνει εκτός για το άμεσο μέλλον».

 Η Μπάγερν, με εννέα βαθμούς διαφορά στην κορυφή της Bundesliga και έξι αγώνες να απομένουν, αντιμετωπίζει αύριο (11/4) στη Σεντ Πάουλι. Στη συνέχεια, την επόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον επαναληπτικό αγώνα των προημιτελικών του Champions League, μετά τη νίκη των Γερμανών με 2-1 στην Ισπανία την Τρίτη, σε ένα παιχνίδι που ο Καρλ έμεινε στον πάγκο.

Η Μπάγερν αντιμετωπίζει επίσης την Μπάγερ Λεβερκούζεν στον ημιτελικό του Κυπέλλου Γερμανίας στις 22 Απριλίου. 

Το έκανε ξανά ο Μάριος Γεωργίου, πρόκριση σε νέο τελικό!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Οι αλλαγές στους βαθμούς θέσης για την παγκόσμια κατάταξη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Xωρίς Καρλ σε μία κρίσιμη καμπή η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Κάτοικος» Βεστφαλίας ο Σλότερμπεκ έως το 2031

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πιο αρνητική σελίδα στην ιστορία της

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Χάνει τον Λαουτάρο Μαρτίνες για δύο εβδομάδες η Ίντερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στη λίστα της Ρεάλ ο Ντεσάμπ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν «καίγονται» για Σόσα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Εδραιώνεται η Νατάσα Λάππα στον Χρυσό Στόλο του IQFOIL

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Με Μπαλντίνι η Ιταλία κόντρα σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Είναι εκεί, χωρίς να πείθει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Kαλοβλέπει και η Μίλαν τον Λεβαντόφσκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δύσκολο, μα πρέπει να το πιστέψει...

ΑΕΛ

|

Category image

Προβάδισμα Τότεναμ για Ρόμπερτσον... αν μείνει στη Premier League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τόλμησε o Βέσκο και κερδισμένος βγήκε ο Εθνικός

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

