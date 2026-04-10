Προβάδισμα Τότεναμ για Ρόμπερτσον... αν μείνει στη Premier League!

Όπως όλα δείχνουν, ο Άντι Ρόμπερτσον διανύει τους τελευταίους του μήνες στο «Άνφιλντ», καθώς το προσεχές καλοκαίρι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και θα αποχωρήσει ως ελεύθερος από τη Λίβερπουλ μετά από εννέα χρόνια παρουσίας στους «reds».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο δημοσιογράφος του «Athletic», Ντέιβιντ Ορνστέιν, πρώτο φαβορί για την απόκτηση του 32χρονου αριστερού μπακ φαντάζει η Τότεναμ.

Ωστόσο, υπάρχει ένας σημαντικός αστερίσκος...

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στο δημοσίευμα, η εν λόγω υπόθεση θα προχωρήσει με την προϋπόθεση οι «spurs» να παραμείνουν στα μεγάλα «σαλόνια» του βρετανικού ποδοσφαίρου και να αποφύγουν έναν σοκαριστικό υποβιβασμό στην Championship.

