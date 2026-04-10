Ο Σιμεόνε «κάρφωσε» Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μαζί

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε κατάφερε με μια απάντηση να αφήσει αιχμές τόσο για την Μπαρτσελόνα, όσο και τη Ρεάλ.

Λάδι στη φωτιά έριξε ο Ντιέγκο Σιμεόνε εν όψει της ρεβάνς της Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League την προσεχή Τρίτη. Με αφορμή τα παράπονα των «μπλαουγκράνα» για τη διαιτησία στον πρώτο αγώνα, ο Αργεντινός τεχνικός ρωτήθηκε αν θεωρεί πως με τον τρόπο αυτό ασκείται πίεση στους διαιτητές πριν τον επαναληπτικό στο «Μετροπολιτάνο». Και ο «Τσόλο» με την απάντηση που έδωσε κατάφερε να αφήσει αιχμές τόσο για την «Μπάρτσα», όσο και για την συμπολίτισσα Ρεάλ.

«Εγώ δείχνω πάντα σεβασμό. Όμως ζούμε στη Μαδρίτη και έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι εύκολο να το καταλάβετε, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου», τόνισε ο Σιμεόνε, που είδε την ομάδα του να φεύγει με 2-0 από το «Καμπ Νου» και να παίρνει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά.

Βαριά ήττα από τη Λετονία για την Εθνική Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ για Ομόνοια: «Δεν είχαν αλλεργία με την οικογένεια Τριανταφυλλίδη τότε...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλλο ένα φιρμάνι ανανέωσης στον ΑΠΟΕΛ - Μέχρι το 2029 ο Βρόντης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πικέ σε Κουμπαρσί: «Ψηλά το κεφάλι, θα διαλύσετε την Ατλέτικο στη ρεβάνς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Premier League επιστρέφει 19 ημέρες μετά και ο Ντε Τζέρμπι ίσως ξεκινήσει στην Τότεναμ από τον… υποβιβασμό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατζέντης Έντσο Φερνάντες: «Τα ξεκαθαρίσαμε με την Τσέλσι, είμαστε στην ίδια σελίδα...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σιμεόνε «κάρφωσε» Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μαζί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καυτός» στην αγορά ο Ουναΐ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι επίσημα στη Βίρτους ο Ντος Σάντος

EUROLEAGUE

|

Category image

Πλήγμα για την Μπάγερν: Εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα ο Καρλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα όσα έκαναν μαζί Σεμέδο και Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια για νέο αθλητικό διευθυντή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τέλος της «χρυσής γενιάς» της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Άντερσον!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη