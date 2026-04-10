Ο Σιμεόνε «κάρφωσε» Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μαζί

Λάδι στη φωτιά έριξε ο Ντιέγκο Σιμεόνε εν όψει της ρεβάνς της Ατλέτικο με την Μπαρτσελόνα για τα προημιτελικά του Champions League την προσεχή Τρίτη. Με αφορμή τα παράπονα των «μπλαουγκράνα» για τη διαιτησία στον πρώτο αγώνα, ο Αργεντινός τεχνικός ρωτήθηκε αν θεωρεί πως με τον τρόπο αυτό ασκείται πίεση στους διαιτητές πριν τον επαναληπτικό στο «Μετροπολιτάνο». Και ο «Τσόλο» με την απάντηση που έδωσε κατάφερε να αφήσει αιχμές τόσο για την «Μπάρτσα», όσο και για την συμπολίτισσα Ρεάλ.

«Εγώ δείχνω πάντα σεβασμό. Όμως ζούμε στη Μαδρίτη και έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες καταστάσεις. Είναι εύκολο να το καταλάβετε, αλλά δεν μας ενοχλεί καθόλου», τόνισε ο Σιμεόνε, που είδε την ομάδα του να φεύγει με 2-0 από το «Καμπ Νου» και να παίρνει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά.

sport-fm.gr