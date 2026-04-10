Το τέλος της «χρυσής γενιάς» της Λίβερπουλ

Τετριμμένο, αλλά απόλυτα ακριβές, το «όλα τα ωραία, κάποτε τελειώνουν» φαίνεται πως βρίσκει αντίκρισμα και στη κατάσταση που διαμορφώνεται στη Λίβερπουλ. Το τέλος μιας ολόκληρης εποχής πλησιάζει για τους «κόκκινους», με το καλοκαίρι που έρχεται να βρίσκει μακριά από το Άνφιλντ δύο ακόμα εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας που κυριάρχησε στην Αγγλία και την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια.

Η απόφαση του Άντι Ρόμπερτσον να αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν επιβεβαιώνει πως ο κύκλος της «χρυσής γενιάς» της ομάδας που «έχτισε» ο Γιούργκεν Κλοπ και παρέλαβε ο Άρνε Σλοτ, κλείνει οριστικά, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Είχε προηγηθεί η απόφαση του Μοχάμεντ Σαλάχ να ολοκληρώσει τη θητεία του στην Λίβερπουλ, με τους δύο ποδοσφαιριστές να συμπληρώνουν εννέα χρόνια στο Άνφιλντ. Αμφότεροι ήρθαν το καλοκαίρι του 2017 και θα φύγουν το καλοκαίρι του 2026. Εννέα χρόνια που αποτέλεσαν βασικά κι αναντικατάστατα στελέχη μιας ομάδας που κατέκτησε τα πάντα και βρέθηκε λίγα... χιλιοστά από ακόμα περισσότερα τρόπαια! Ο Αιγύπτιος εξτρέμ αποχαιρέτησε δημόσια τον συμπαίκτη και φίλο του με ένα συγκινητικό μήνυμα, χαρακτηρίζοντάς τον θρύλο της Λίβερπουλ και εκφράζοντας τη βεβαιότητα πως οι δρόμοι τους θα συναντηθούν ξανά.

Η ανακοίνωση του Σκωτσέζου αριστερού μπακ ήρθε σε μια ήδη δύσκολη στιγμή για τη Λίβερπουλ, λίγες ώρες μετά την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς» για τα προημιτελικά του Champions League, αλλά και της εν γένει κάκιστης πορείας των «κόκκινων» τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, η αποχώρησή του δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη μεταγραφική εξέλιξη, αλλά μία κάπως φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων που οδηγεί σε ένα συμβολικό τέλος μιας ομάδας που, υπό τις οδηγίες του Γιούργκεν Κλοπ, επανέφερε τη Λίβερπουλ στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και χάρισε στους φιλάθλους της ανεπανάληπτες στιγμές.

Ο Ρόμπερτσον υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς παίκτες αυτής της περιόδου. Μαχητικός, σταθερός και ηγετικός, αποτέλεσε βασικό γρανάζι της ομάδας που κατέκτησε το Champions League του 2019 απέναντι στην Τότεναμ στη Μαδρίτη, αλλά και ενός συνόλου που συνέχισε να διεκδικεί και να κατακτά τίτλους τα επόμενα χρόνια. Μαζί με τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, ο οποίος πλέον συνεχίζει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, δημιούργησαν ένα από τα πιο επιδραστικά δίδυμα ακραίων αμυντικών της σύγχρονης εποχής, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται οι σύγχρονοι μπακ.

Με την αποχώρηση του 32χρονου Σκωτσέζου, η εικόνα της... αλλαγής γενιάς γίνεται ακόμη πιο έντονη. Από την ενδεκάδα του τελικού του 2019 απέναντι στην Τότεναμ στην Μαδρίτη, το προσεχές καλοκαίρι θα παραμείνουν μόνο δύο βασικοί ποδοσφαιριστές στο ρόστερ. Ο λόγος για τον Άλισον Μπέκερ και τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Επιπλέον, αν εντέλει ανανεώσει το συμβόλαιό του, στην ομάδα θα είναι και ο Τζο Γκόμεζ, ο οποίος σε εκείνον τον τελικό είχε περάσει ως αλλαγή.

Τα τελευταία χρόνια, η Λίβερπουλ αποχαιρετά σταδιακά τα πρόσωπα που καθόρισαν την επιστροφή της στην κορυφή. Ο Βαϊνάλντουμ, ο Μανέ, ο Φιρμίνο, ο Φαμπίνιο, ο Χέντερσον, ο Άρνολντ και ο Ματίπ αποτελούν ήδη κομμάτι του παρελθόντος, με τις τελευταίες αποχωρήσεις να σφραγίζουν το τέλος μιας ομάδας που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή.

Μια γενιά που έφερε ξανά τη Λίβερπουλ στην κορυφή, που δημιούργησε ισχυρούς δεσμούς με την εξέδρα και που χάρισε βραδιές που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη των φιλάθλων, αποχωρεί σιγά-σιγά από το προσκήνιο. Και καθώς οι πρωταγωνιστές της κλείνουν τον κύκλο τους, το Άνφιλντ ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του, έχοντας όμως πάντα ζωντανή την κληρονομιά μιας από τις πιο εμβληματικές ομάδες των τελευταίων δεκαετιών.

