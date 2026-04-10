Σλοτ για το μέλλον του στη Λίβερπουλ: «Αισθάνομαι τη στήριξη των ιδιοκτητών και του κόσμου»!

Σλοτ για το μέλλον του στη Λίβερπουλ: «Αισθάνομαι τη στήριξη των ιδιοκτητών και του κόσμου»!

Ουδεμία ανησυχία έχει ο Άρνε Σλοτ για την παρουσία του στον πάγκο της Λίβερπουλ και ξεκαθάρισε πως από πλευράς διοικούντων, στελεχών και οπαδών, του καθίσταται σαφές πως υπάρχει στήριξη προς το πρόσωπό του!

Ο Ολλανδός προπονητής κατέστησε ξεκάθαρο προς τους ρεπόρτερ που παραβρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ότι:

«Αισθάνομαι τη στήριξη από τους ιδιοκτήτες, αλλά και από τους Έντουαρντς και Χιουζ, ακόμα και από τον κόσμο, όσο περίεργο κι αν μπορεί ν' ακουστεί αυτό. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται σε τι περίοδο βρισκόμαστε...».

Ήταν προφανές πως οι πρώτες ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου θα γίνονταν γι' αυτό το ζήτημα έπειτα από τα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τη συνεργασία του με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, έπειτα και από την κάκιστη εικόνα στο Παρίσι και την ήττα (2-0) στον πρώτο προημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης υπήρξε αναφορά στην πρόθεση της FSG να συνεχίσει τη συνεργασία με τον κόουτς κι αυτός ουσιαστικά δικαίωσε αυτά τα δημοσιεύματα με τον τρόπο που τοποθετήθηκε.

Βαριά ήττα από τη Λετονία για την Εθνική Φούτσαλ

Φούτσαλ

|

Category image

Το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια 29Μ για Ομόνοια: «Δεν είχαν αλλεργία με την οικογένεια Τριανταφυλλίδη τότε...»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άλλο ένα φιρμάνι ανανέωσης στον ΑΠΟΕΛ - Μέχρι το 2029 ο Βρόντης

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πικέ σε Κουμπαρσί: «Ψηλά το κεφάλι, θα διαλύσετε την Ατλέτικο στη ρεβάνς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Premier League επιστρέφει 19 ημέρες μετά και ο Ντε Τζέρμπι ίσως ξεκινήσει στην Τότεναμ από τον… υποβιβασμό!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατζέντης Έντσο Φερνάντες: «Τα ξεκαθαρίσαμε με την Τσέλσι, είμαστε στην ίδια σελίδα...»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Σιμεόνε «κάρφωσε» Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μαζί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καυτός» στην αγορά ο Ουναΐ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κι επίσημα στη Βίρτους ο Ντος Σάντος

EUROLEAGUE

|

Category image

Πλήγμα για την Μπάγερν: Εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα ο Καρλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα όσα έκαναν μαζί Σεμέδο και Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια για νέο αθλητικό διευθυντή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τέλος της «χρυσής γενιάς» της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Άντερσον!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη