Σλοτ για το μέλλον του στη Λίβερπουλ: «Αισθάνομαι τη στήριξη των ιδιοκτητών και του κόσμου»!

Ουδεμία ανησυχία έχει ο Άρνε Σλοτ για την παρουσία του στον πάγκο της Λίβερπουλ και ξεκαθάρισε πως από πλευράς διοικούντων, στελεχών και οπαδών, του καθίσταται σαφές πως υπάρχει στήριξη προς το πρόσωπό του!

Ο Ολλανδός προπονητής κατέστησε ξεκάθαρο προς τους ρεπόρτερ που παραβρέθηκαν στη συνέντευξη Τύπου νωρίς το πρωί της Παρασκευής, ότι:

«Αισθάνομαι τη στήριξη από τους ιδιοκτήτες, αλλά και από τους Έντουαρντς και Χιουζ, ακόμα και από τον κόσμο, όσο περίεργο κι αν μπορεί ν' ακουστεί αυτό. Νομίζω πως όλοι γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται σε τι περίοδο βρισκόμαστε...».

Ήταν προφανές πως οι πρώτες ερωτήσεις από τους εκπροσώπους του Τύπου θα γίνονταν γι' αυτό το ζήτημα έπειτα από τα δημοσιεύματα που έχουν προκύψει αναφορικά με τη συνεργασία του με το κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ, έπειτα και από την κάκιστη εικόνα στο Παρίσι και την ήττα (2-0) στον πρώτο προημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης υπήρξε αναφορά στην πρόθεση της FSG να συνεχίσει τη συνεργασία με τον κόουτς κι αυτός ουσιαστικά δικαίωσε αυτά τα δημοσιεύματα με τον τρόπο που τοποθετήθηκε.

Arne Slot responds to reports that the Liverpool hierarchy want him to remain in charge next season and previews a 'defining' week of the season, with Fulham and PSG on the horizon 🔴 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 10, 2026

