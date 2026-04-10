«Αυτοπροτάθηκε στη Μίλαν ο Λεβαντόφσκι - Καραδοκεί και η Γιουβέντους»!

Τους τελευταίους μήνες του στη Βαρκελώνη και το «Καμπ Νου» περνά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Ο 37χρονος στράικερ θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο, ψάχνοντας μια νέα πρόκληση σε αυτό το - τελευταίο - κεφάλαιο της σπουδαίας καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» ο Πολωνός επιθετικός φέρεται να έχει... αυτοπροταθεί στη Μίλαν μέσω των μάνατζέρ του, βλέποντας με πολύ ζέση τη μετακόμισή του στο Μιλάνο!

Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ βάζει στο κόλπο και τη Γιουβέντους, τονίζοντας ότι οι «μπιανκονέρι» των έχουν εδώ και καιρό στη μεταγραφική τους λίστας, σκοπεύοντας και εκείνη με τη σειρά τους να κάνουν κίνηση το καλοκαίρι για την απόκτησή του.

Φέτος, ο πολύπειρος άσος αριθμεί 17 τέρματα και 3 ασίστ σε σύνολο 39 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μπλαουγκράνα».

