ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αυτοπροτάθηκε στη Μίλαν ο Λεβαντόφσκι - Καραδοκεί και η Γιουβέντους»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αυτοπροτάθηκε στη Μίλαν ο Λεβαντόφσκι - Καραδοκεί και η Γιουβέντους»!

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ψάχνεται για μια νέα πρόκληση στην καριέρα του μετά την Μπαρτσελόνα, έχοντας προταθεί στη Μίλαν! Στο κόλπο και η Γιούβε.

Τους τελευταίους μήνες του στη Βαρκελώνη και το «Καμπ Νου» περνά ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν θα αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Ο 37χρονος στράικερ θέλει να παραμείνει στο υψηλότερο επίπεδο, ψάχνοντας μια νέα πρόκληση σε αυτό το - τελευταίο - κεφάλαιο της σπουδαίας καριέρας του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport» ο Πολωνός επιθετικός φέρεται να έχει... αυτοπροταθεί στη Μίλαν μέσω των μάνατζέρ του, βλέποντας με πολύ ζέση τη μετακόμισή του στο Μιλάνο!

Μάλιστα, το εν λόγω ρεπορτάζ βάζει στο κόλπο και τη Γιουβέντους, τονίζοντας ότι οι «μπιανκονέρι» των έχουν εδώ και καιρό στη μεταγραφική τους λίστας, σκοπεύοντας και εκείνη με τη σειρά τους να κάνουν κίνηση το καλοκαίρι για την απόκτησή του.

Φέτος, ο πολύπειρος άσος αριθμεί 17 τέρματα και 3 ασίστ σε σύνολο 39 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις με τους «μπλαουγκράνα».

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Αυτοπροτάθηκε στη Μίλαν ο Λεβαντόφσκι - Καραδοκεί και η Γιουβέντους»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ελλάδα

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απόψεις

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φούτσαλ

|

Category image

Διαβαστε ακομη