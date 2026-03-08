«Καμπάνα» δύο αγωνιστικών στον Γκουαρντιόλα: «Ωραία, θα πάω διακοπές»

Η Μάντσεστερ Σίτι προκρίθηκε στα προημιτελικά του Κυπέλλου νικώντας τη Νιούκαστλ (1-3), ωστόσο ο Πεπ Γκουαρντιόλα ήταν έξαλλος με τη διαιτησία.

Ο προπονητής των «πολιτών» διαμαρτυρόμενος έντονα στον τέταρτο διαιτητή για ένα φάουλ που δεν δόθηκε, δέχτηκε κίτρινη κάρτα που ήταν η έκτη του φέτος. Αυτό συνεπάγεται ποινή δύο αγωνιστικών και έτσι δεν θα είναι στον πάγκο της ομάδας του στο ματς πρωταθλήματος με την Γουέστ Χαμ και στον προημιτελικό Κυπέλλου με αντίπαλο που δεν έχει γίνει ακόμη γνωστός.

«Θα υπερασπίζομαι πάντα την ομάδα μου. Έχουμε όλα τα ρεκόρ σε αυτή τη χώρα. Όλα! Έχουμε πλέον και το ρεκόρ του προπονητή με τις περισσότερες κίτρινες κάρτες. Πάντα ήθελα αυτό το ρεκόρ και τώρα το έχω. Είμαι περήφανος γι’ αυτό. Πλέον είμαι τιμωρημένος για δύο παιχνίδια. Ευκαιρία να πάω διακοπές», είπε φανερά δυσαρεστημένος ο Γκουαρντιόλα.