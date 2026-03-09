Στα βαθιά με τον Ροθάδα

Αφού δεν καρποφόρησαν οι προσπάθειες για την έλευση του Ισραηλινού Ραν Μπεν Σιμόν (αρχικά) και του Πορτογάλου Ρικάρντο Σα Πίντο, η ΑΕΚ στράφηκε στη λύση του προπονητή της Ε.Ν. Ύψωνα, Χάβι Ροθάδα, ο οποίος εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα είναι ο νέος τεχνικός των κιτρινοπράσινων, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο 44χρονος Ισπανός αναμένεται σήμερα (9/3) να προπονήσει τους κιτρινοπράσινους (χθες είχαν ρεπό) και θα κοουτσάρει για πρώτη φορά την ΑΕΚ στον εκτός έδρας αγώνα με την Κρίσταλ Πάλας, το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης, στο πλαίσιο των «16» του Conference League.

Από νωρίς θα κολυμπήσει στα βαθιά ο Ροθάδα, ο οποίος καλείται να παρουσιάσει μία ανταγωνιστική ομάδα στα δύο παιχνίδια με τους Εγγλέζους και παράλληλα να διατηρήσει την ΑΕΚ σε πρωταγωνιστική τροχιά στο πρωτάθλημα, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον ευρωπαικό εισιτήριο για τη νέα σεζόν. Προτού αναλάβει την Ε.Ν. Ύψωνα, ο Ροθάδα κάθισε στον πάγκο ισπανικών ομάδων μικρότερων κατηγοριών. Το διαζύγιο του Ροθάδα με την πρώην ομάδα του δεν ήταν βελούδινο.

Το συγκρότημα του Ύψωνα εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση, κατηγορώντας τον Ισπανό κόουτς για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι ανακοίνωσε στους παίκτες της ομάδας την πρόθεσή του ν’ αποχωρήσει, για να συνεχίσει στην ΑΕΚ, τρεις ώρες πριν το παιχνίδι εναντίον της Πάφος F.C. Η Ε.Ν. Ύψωνα προειδοποίησε πως θα προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση των συμφερόντων της, σημείωσε, ωστόσο, στην ανακοίνωσή της, ότι η ΑΕΚ επέδειξε σωστή και θεσμική στάση σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ροθάδα θα έρθει στην ΑΕΚ μαζί με τον βοηθό του, που είχε στην Ε.Ν. Ύψωνα.

Δεν μεταπείθεται ο Άντρος

Στο μεταξύ, οι δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι Άντρος Καραπατάκης δεν μεταπείθεται, μέχρι στιγμής, παρά τις πιέσεις που δέχεται για να παραμείνει στην προεδρία της ΑΕΚ. Σε συνάντηση που είχε με μετόχους της εταιρείας, έγινε προσπάθεια προκειμένου να μεταπειστεί και να παραμείνει στη διοικητική πυραμίδα, ωστόσο ο ίδιος, προς το παρόν τουλάχιστον, παρουσιάζεται ανένδοτος και υποστηρίζει ότι η απόφασή του είναι οριστική.