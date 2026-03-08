Ατσάλινος ΠΑΟΚ, μπλοκαρισμένος Ολυμπιακός και χαμογελαστή... ΑΕΚ!

Κόλλησαν στο μηδέν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο Φάληρο. Οι ερυθρόλευκοι και οι Θεσσαλονικείς αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με την ΑΕΚ να μένει μόνη πρώτη στη βαθμολογία (AEK 56,, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 54)..

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο τέρμα ο Τζολάκης, με τους Πιρόλα και Ρέτσο στα στόπερ, ενώ Ροντινέι και Μπρούνο στα μπακ. Γκαρθία και Έσε στα χαφ, με τον Τσικίνιο μπροστά, Ζέλσον και Νασιμέντο στα «φτερά», με τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Λουτσέσκου. Με τον Τσιφτσή στο τέρμα, Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης στα στόπερ, Σάντσες και Μπάμπα στα μπακ, με τους Οζντόεφ και Ζαφείρη στα χαφ, έχοντας την τριάδα Ιβάνουτσετς (αριστερά), Μπιάνκο (αντί του Ζίβκοβιτς που ένιωσε ενοχλήσεις) και Χατσίδη (δεξιά) μεσοεπιθετικά, με τον Γερεμέγεφ στην κορυφή.

Το ματς:

Το δυνατό ξεκίνημα των γηπεδούχων σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το πιθανότερο σενάριο. Αυτός που είχε την πρώτη καλή στιγμή ήταν όμως ο ΠΑΟΚ, με τον Χατσίδη να εκτελεί φάουλ από τα αριστερά και τον Οζντόεφ να έχει άστοχη κεφαλιά.

Ο Ολυμπιακός άρχισε να γίνεται πιεστικός και στο 5’ ήρθε η πρώτη του τελική, με τον Ζέλσον να γεμίζει και τον Νασιμέντο να κάνει υπό πίεση την προβολή, στέλνοντας την μπάλα πάνω από την εστία. Οι Πειραιώτες έκαναν ως συνήθως πολύ ψηλά το πρέσινγκ, αλλά οι επιθέσεις που έβγαζε κλέβοντας την μπάλα ήταν με δύσκολες συνθήκες. Όπως στο 17’, με τον Τσικίνιο να μην εκτελεί, ούτε να κάνει καλό κοντρόλ μέσα στην περιοχή έπειτα από κόντρα των «ερυθρόλευκων».

Στο 26’ ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη του μεγάλη φάση, με τον Μπρούνο να σεντράρει από τα αριστερά και τον Τσικίνιο να κάνει σκαστή κεφαλιά λίγο δίπλα από την εστία του Τσιφτσή.

Δύο λεπτά μετά ο Γερεμέγεφ αστόχησε από θέση τετ-α-τετ, αλλά ο Σάντσες (που του έκανε το γύρισμα) φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος. Οπότε λογικά θα ακυρωνόταν πιθανό γκολ.

Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να πάρει κάτι στο 36’, με τον Ζέλσον να κάνει σέντρα από τα δεξιά, τον Τσικίνιο να μην πιάνει καλά την κεφαλιά, με τον Νασιμέντο να κάνει τσαφ στη συνέχεια από πλεονεκτική θέση. Κάποια αξιόλογη φάση δεν υπήρξε μέχρι την ανάπαυλα.

Παιρνόντας στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58′ ο Μπρούνο και ο Σάντσες συγκρούστηκαν σφοδρά κεφάλι με κεφάλι, με αποτέλεσμα ο Μεξικανός να ματώσει και να χρειαστεί να του τοποθετηθεί σχετικός επίδεσμος από το ιατρικό επιτελείο του Δικεφάλου.

Στο 65ο λεπτό οι δύο προπονητές έκαναν τις πρώτες του κινήσεις ρίχνοντας βαριά χαρτιά στο ματς. Ο Μεντιλίμπαρ έριξε στη μάχη Ποντένσε και Ταρέμι, ενώ ο Λουτσέσκου απάντησε με Τάισον και Κωνσταντέλια.

Λίγο έλειψε μάλιστα οι δύο αλλαγές του Δικεφάλου να φέρουν το γκολ. Ο Τάισον βρήκε κάθετα στην περιοχή τον Κωνσταντέλια, στην πλάτη του Ροντινέι, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός πλάσαρε με το αριστερό, με τον Πιρόλα να κάνει σωτήριο τάκλιν.

Ο Ολυμπιακός απάντησε άμεσα. Ο Ποντένσε πέρασε στην περιοχή στον Ελ Κααμπί που σούταρε με το αριστερό, ο Τσιφτσής έδιωξε και στη συνέχεια ο Ταρέμι αστόχησε από δύσκολη γωνία.

Οι ερυθρόλευκοι συνέχισαν να πιέζουν, αλλά ούτε ο Ταρέμι στο 70′, ούτε ο Πιρόλα στο 72′ μπόρεσαν με το κεφάλι να βρουν εστία από δύο κόρνερ από αριστερά.

Έπειτα από απομάκρυνση της άμυνας του ΠΑΟΚ ο Ταρέμι πέρασε άμεσα για τον Ελ Κααμπί που σούταρε με το αριστερό, αλλά ο Τσιφτσής έκανε την επέμβαση στο 77′. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολυμπιακός έκλεψε την μπάλα, ο Μουζακίτης την πέρασε αριστερά στον Ποντένσε που σούταρε με το δεξί, ο Κεντζιόρα έδιωξε σε κόρνερ.

Στις καθυστερήσεις ο Ντεσπόντοβ μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από δεξιά, απέφυγε τον Μπρούνο, αλλά ο Πιρόλα έκοψε σε κόρνερ την προσπάθεια του Βούλγαρου να περάσει για τον Κωνστνατέλια.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο (65′ Ποντένσε), Τσικίνιο (65′ Ταρέμι), Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (82′ Καμαρά), Οζντόεβ (75′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65′ Τάισον), Ιβανούσετς (65′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοβ), Γερεμέγεφ.