«Στο στόχαστρο της Παρί ο Μουζακίτης – Τον θέλει ο Κάμπος, εντυπωσιασμένος ο Λουίς Ενρίκε»

Ο διεθνής χαφ έχει καταφέρει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, να καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο

Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να «παίζει» δυνατά στην ευρωπαϊκή αγορά και πλέον στο παιχνίδι φαίνεται να έχει μπει και η Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του αθλητικού διευθυντή των Παριζιάνων, Λουίς Κάμπος.

Ο διεθνής χαφ έχει καταφέρει, παρά το νεαρό της ηλικίας του, να καθιερωθεί σε υψηλό επίπεδο, με τις εμφανίσεις του να κερδίζουν διαρκώς πόντους στο εξωτερικό.

Στη Γαλλία αναφέρουν πως ο Μουζακίτης έχει εντυπωσιάσει και τον Λουίς Ενρίκε, κυρίως χάρη στην εκρηκτικότητά του, την ένταση στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να καλύπτει τόσο τον ρόλο του «6» όσο και του «8».

Η Παρί φέρεται να εξετάζει την περίπτωσή του ως επένδυση για το μέλλον, στο πλαίσιο μιας πιο στοχευμένης μεταγραφικής στρατηγικής που δίνει έμφαση σε νεαρούς ποδοσφαιριστές με προοπτική εξέλιξης, αντί για πολυδάπανες μεταγραφές πρώτης γραμμής.

Το ενδιαφέρον για τον Μουζακίτη δεν περιορίζεται στη Γαλλία. Στην Αγγλία, δημοσιεύματα συνδέουν το όνομά του με την Τσέλσι, ενώ γίνεται λόγος και για ενδιαφέρον από Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Γιουβέντους.

Παράλληλα, γερμανικά ρεπορτάζ αναφέρουν ότι Μπάγερν, Λεβερκούζεν, Ντόρτμουντ και Λειψία έχουν σημειώσει το όνομά του, βλέποντας στο πρόσωπό του έναν σύγχρονο χαφ που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Bundesliga.

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη